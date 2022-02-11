Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90%

Vừa nhận được "cơn mưa lời khen" nhờ chiếc váy tôn dáng, khoe trọn vẻ đẹp chưa bao lâu, Minh Hằng nhanh chóng bị phát hiện ra đang diện một sản phẩm nghi đạo nhái.

Vừa qua, Minh Hằng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp, táo bạo tại một sự kiên ra mắt phim ở TPHCM. Rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại tại thảm đỏ, nữ ca sĩ khiến dân tình không phải thất vọng khi diện một chiếc đầm "chặt chém" hết toàn bộ dàn mỹ nhân có mặt tại sự kiện ngày đó. Chiếc đầm Minh Hằng chọn là một chiếc đầm đen có thiết kế cắt xẻ vô cùng sexy táo bạo, khoe được toàn bộ vóc dáng quyến rũ hết nấc của nữ ca sĩ. Ngay lập tức, giọng ca "Người vô hình" nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả và trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện vì quá xinh đẹp, nóng bỏng.

Tuy nhiên, khen ngợi chưa được bao lâu thì mới đây, khán giả lại phải thất vọng khi phát hiện ra Minh Hằng đang diện một chiếc đầm nghi đạo nhái. Cụ thể, một trang Instagram chuyên soi các mẫu thiết kế đạo nhái tại Việt Nam đã đưa ra hình ảnh chứng mình chiếc đầm Minh Hằng diện có kiểu dáng giống đến 90% với mẫu thiết kế gốc thuộc thương hiệu thời trang bình dân I.AM.GIA, được ra mắt từ năm 2021. Chiếc đầm của Minh Hằng có nhiều điểm tương đồng chỉ khác đã được thêm găng tay và chút khác biệt ở phần ngực (Ảnh chụp màn hình) Được biết, chiếc đầm Minh Hằng diện là một sản phẩm của NTK Lê Long. Trên trang Instagram này cũng xuất hiện nhiều bài đăng về các sản phẩm của NTK Lê Long có thiết kế rất giống với những thương hiệu khác, nghi đạo lại.

Đây cũng không phải lần đầu các sao Việt bị dân tình soi ra việc diện thiết kế nghi đạo nhái, đa phần, các thiết kế này đều đến từ các NTK Việt, được các sao Việt lựa chọn để mặc. Chính vì vậy, nhiều trường hợp, các sao cũng không thể biết được bộ đồ của mình đang diện là sản phẩm đạo nhái.

Bị bắt gặp ôm ấp thân mật trong tiệc sinh nhật, Quốc Trường và Minh Hằng lên tiếng nói rõ mối quan hệ của cả hai Mới đây, trong một buổi ra mắt phim, Minh Hằng và Quốc Trường đã lên tiếng về tin đồn "phim giả tình thật khiến mạng xã hội xôn xao thời gian qua.

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