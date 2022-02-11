Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90%

Hậu trường 11/02/2022 15:37

Vừa nhận được "cơn mưa lời khen" nhờ chiếc váy tôn dáng, khoe trọn vẻ đẹp chưa bao lâu, Minh Hằng nhanh chóng bị phát hiện ra đang diện một sản phẩm nghi đạo nhái.

Vừa qua, Minh Hằng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp, táo bạo tại một sự kiên ra mắt phim ở TPHCM. Rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại tại thảm đỏ, nữ ca sĩ khiến dân tình không phải thất vọng khi diện một chiếc đầm "chặt chém" hết toàn bộ dàn mỹ nhân có mặt tại sự kiện ngày đó.

Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90% - Ảnh 1

Chiếc đầm Minh Hằng chọn là một chiếc đầm đen có thiết kế cắt xẻ vô cùng sexy táo bạo, khoe được toàn bộ vóc dáng quyến rũ hết nấc của nữ ca sĩ. Ngay lập tức, giọng ca "Người vô hình" nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả và trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện vì quá xinh đẹp, nóng bỏng.

Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90% - Ảnh 2

Tuy nhiên, khen ngợi chưa được bao lâu thì mới đây, khán giả lại phải thất vọng khi phát hiện ra Minh Hằng đang diện một chiếc đầm nghi đạo nhái. Cụ thể, một trang Instagram chuyên soi các mẫu thiết kế đạo nhái tại Việt Nam đã đưa ra hình ảnh chứng mình chiếc đầm Minh Hằng diện có kiểu dáng giống đến 90%  với mẫu thiết kế gốc thuộc thương hiệu thời trang bình dân I.AM.GIA, được ra mắt từ năm 2021. 

Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90% - Ảnh 3
Chiếc đầm của Minh Hằng có nhiều điểm tương đồng chỉ khác đã được thêm găng tay và chút khác biệt ở phần ngực (Ảnh chụp màn hình)
Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90% - Ảnh 4

Được biết, chiếc đầm Minh Hằng diện là một sản phẩm của NTK Lê Long. Trên trang Instagram này cũng xuất hiện nhiều bài đăng về các sản phẩm của NTK Lê Long có thiết kế rất giống với những thương hiệu khác, nghi đạo lại. 

Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90% - Ảnh 5

 

Minh Hằng vướng nghi vấn mặc váy nhái: Thiết kế sexy, khoảng hở táo bạo giống đến 90% - Ảnh 6

Đây cũng không phải lần đầu các sao Việt bị dân tình soi ra việc diện thiết kế nghi đạo nhái, đa phần, các thiết kế này đều đến từ các NTK Việt, được các sao Việt lựa chọn để mặc. Chính vì vậy, nhiều trường hợp, các sao cũng không thể biết được bộ đồ của mình đang diện là sản phẩm đạo nhái. 

Bị bắt gặp ôm ấp thân mật trong tiệc sinh nhật, Quốc Trường và Minh Hằng lên tiếng nói rõ mối quan hệ của cả hai

Bị bắt gặp ôm ấp thân mật trong tiệc sinh nhật, Quốc Trường và Minh Hằng lên tiếng nói rõ mối quan hệ của cả hai

Mới đây, trong một buổi ra mắt phim, Minh Hằng và Quốc Trường đã lên tiếng về tin đồn "phim giả tình thật khiến mạng xã hội xôn xao thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng mặc váy nhái Minh Hằng mặc váy sexy

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 43 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?