Minh Hằng "nhá hàng" hình ảnh đầu tiên đi thử váy cưới: Trông xinh đẹp và lộng lẫy như thế này bảo sao netizen chẳng dậy sóng!

Sau màn cầu hôn chấn động Vbiz, Minh Hằng bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội để chuẩn bị váy cưới trong ngày trọng đại sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Nữ diễn viên đã chọn một trong những thương hiệu váy cưới đắt đỏ và sang trọng thuộc top đầu làng thời trang.
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Mới đây, Minh Hằng đã có mặt ở Hà Nội và dành nhiều thời gian trình bày về kế hoạch thiết kế váy cưới của mình. Dù không được chứng kiến cận cảnh nhưng netizen cũng phần nào hình dung được Minh Hằng sẽ trông xinh đẹp và lộng lẫy như thế nào trong những bức ảnh từ xa.
Sau khi tham khảo nhiều nhãn hàng danh giá thế giới, Minh Hằng cho biết, cô quyết định chọn 2 nhà thiết kế đình đám sẽ cùng tạo nên bộ váy cho riêng mình. Được biết, 2 cái tên mà nữ ca sĩ lựa chọn đã từng thiết kế cho những ngôi sao hạng A như Beyoncé, Paris Hilton, Kirsten Corley...
Những hình ảnh đầu tiên về khoảnh khắc Minh Hằng thử váy cưới đã được hé lộ. Dù là ảnh chụp từ xa nhưng cũng giúp netizen phần nào hình dung được vẻ ngoài xinh đẹp của Minh Hằng.
Minh Hằng sẽ chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân vào tháng 6 này. Chia sẻ với truyền thông, Minh Hằng cho biết cô và chồng sắp cưới luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống.