Minh Hằng "nhá hàng" hình ảnh đầu tiên đi thử váy cưới: Trông xinh đẹp và lộng lẫy như thế này bảo sao netizen chẳng dậy sóng!

Mới đây, Minh Hằng đã có mặt ở Hà Nội và dành nhiều thời gian trình bày về kế hoạch thiết kế váy cưới của mình. Dù không được chứng kiến cận cảnh nhưng netizen cũng phần nào hình dung được Minh Hằng sẽ trông xinh đẹp và lộng lẫy như thế nào trong những bức ảnh từ xa.

Minh Hằng đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị váy cưới cho hôn lễ vào tháng 6 này - Ảnh: Internet

Sau khi tham khảo nhiều nhãn hàng danh giá thế giới, Minh Hằng cho biết, cô quyết định chọn 2 nhà thiết kế đình đám sẽ cùng tạo nên bộ váy cho riêng mình. Được biết, 2 cái tên mà nữ ca sĩ lựa chọn đã từng thiết kế cho những ngôi sao hạng A như Beyoncé, Paris Hilton, Kirsten Corley...