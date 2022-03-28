Sao nữ gợi cảm nhất nhì Vbiz nhiều lần điêu đứng vì bị tố giật chồng, lộ clip nóng, thậm chí 'lấy tình đổi vai'

Sự nghiệp của sao nữ này từng nhiều lần "đứng trên đầu gió" vì lùm xùm xoay quanh chữ "tình".

Những bộ phim sitcom chiếu trên nền tảng mạng đang được đông đảo khán giả yêu thích thời gian gần đây. Trong số đó, nhắc đến sicom "Ghiền mì gõ", nhiều người sẽ không thể quên "thánh nữ mì gõ" Phi Huyền Trang xinh đẹp, gây dấu ấn bởi vẻ ngoài sexy, gợi cảm. Phi Huyền Trang được biết đến với biệt danh 'Thánh nữ mì gõ' - Ảnh: Internet Sự nghiệp diễn xuất của cô thăng hoa đến đâu thì tâm điểm thị phi xoay quanh Phi Huyền Trang cũng không kém cạnh, đặc biệt là những lùm xùm liên quan đến chữ "tình". Đặc biệt nhất, vào khoảng tháng 5/2019, "thánh nữ mì gõ" trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vướng tin đồn "lộ clip nóng, bị tố giật chồng".

Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh ân ái nhạy cảm được cho là của Phi Huyền Trang bị phát tán rộng rãi, kèm theo đó tin đồn tố cô giật chồng và tung rất nhiều tin nhắn qua lại của một tài khoản có tên Phi Huyền Trang. Trước scandal này, người đại diện của nữ diễn viên cho biết, Phi Huyền Trang bị vu khống và đang gửi đơn cho cơ quan chức năng vào cuộc. Loạt tin nhắn bị cho là của Phi Huyền Trang và 'bà cả' khi bị tố giật chồng - Ảnh: Chụp màn hình Vụ việc vừa yên ắng, Phi Huyền Trang tiếp tục dính thêm tin đồn "đổi tình lấy vai diễn" trong phim điện ảnh "Lời Nguyền Gia Tộc". Cụ thể, tháng 10/2016, diễn viên Diệp Bảo Ngọc được giới thiệu sẽ tham gia bộ phim và xuất hiện trong buổi ra mắt diễn viên. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, vị trí của Diệp Bảo Ngọc đã bị thay bằng Phi Huyền Trang nên điều này làm dấy lên không ít tin đồn.

Đối diện với vấn đề nhạy cảm này, Phi Huyền Trang từng khẳng định: "Tin đồn mãi chỉ là tin đồn, sự thật như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Tôi mong khán giả biết đến phim và tới rạp coi vì bộ phim và vì công sức của mình đã phải bỏ ra chứ không phải tò mò về những chuyện lùm xùm quanh nó". Bộ phim khiến nữ diễn viên dính phải tin đồn 'lấy tình đổi vai diễn' - Ảnh: Internet Khi bị hỏi về mối quan hệ yêu đương với nhà sản xuất, Phi Huyền Trang cho biết: "Nói như thế thực sự oan cho tôi, vì trong thời điểm đó tôi đã có bạn trai". Cô cũng phủ nhận việc bạn trai là nhà sản xuất phim. Sau hàng loạt lùm xùm bủa vây, Phi Huyền Trang gần như sống kín tiếng hơn, rút lui khỏi showbiz ở ẩn, không nhận phim mới. Đồng thời, cô cũng khóa trang Facebook cá nhân, đến hiện tại vẫn chưa mở lại. Trên trang Instagram, nữ diễn viên rất hiếm khi cập nhật trạng thái mới.

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