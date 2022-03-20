Con gái cố diễn viên Mai Phương nhập viện, cộng đồng mạng lo lắng 'ráo riết' hỏi thăm?

Mới đây, trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie - con gái duy nhất của cố diễn viên Mai Phương - bất ngờ cập nhật bài viết khiến nhiều người lo lắng.
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Kể từ khi diễn viên Mai Phương ra đi, cuộc sống của bé Lavie - con gái duy nhất của cố nghệ sĩ - luôn được mọi người quan tâm. Được biết, hiện tại bé vẫn sống ở Việt Nam cùng bảo mẫu và chờ ngày bố Phùng Ngọc Huy đón sang Mỹ đoàn tụ.
Chiều ngày 20/3, trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie bất ngờ đăng tải bài viết đang ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đính kèm bức ảnh màn hình chờ đến lượt khám bệnh có tên Phùng Ngọc Thiên Như (tên thật của bé Lavie). Bên cạnh đó, bảo mẫu cũng cập nhật dòng trạng thái: "Khỏe mạnh nha em ơi" khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
Dù chưa rõ Lavie gặp phải vấn đề gì nhưng công động mạng đã nhanh chóng gửi lời động viên, hỏi thăm sức khỏe cũng như mong con gái Mai Phương có thể bình an.
Bé Lavie hiện đã 8 tuổi, là trái ngọt tình yêu của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Dù sống xa bố, song con gái cố diễn viên vẫn được bảo mẫu và những người thân, bạn bè của mẹ chăm sóc tận tình. Trên trang cá nhân, bảo mẫu bé Lavie thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui chơi, học tập... của nhóc tỳ.