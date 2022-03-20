Con gái cố diễn viên Mai Phương nhập viện, cộng đồng mạng lo lắng 'ráo riết' hỏi thăm?

Mới đây, trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie - con gái duy nhất của cố diễn viên Mai Phương - bất ngờ cập nhật bài viết khiến nhiều người lo lắng.

Kể từ khi diễn viên Mai Phương ra đi, cuộc sống của bé Lavie - con gái duy nhất của cố nghệ sĩ - luôn được mọi người quan tâm. Được biết, hiện tại bé vẫn sống ở Việt Nam cùng bảo mẫu và chờ ngày bố Phùng Ngọc Huy đón sang Mỹ đoàn tụ.

Cố diễn viên Mai Phương và Lavie - Ảnh: Internet

Chiều ngày 20/3, trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie bất ngờ đăng tải bài viết đang ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đính kèm bức ảnh màn hình chờ đến lượt khám bệnh có tên Phùng Ngọc Thiên Như (tên thật của bé Lavie). Bên cạnh đó, bảo mẫu cũng cập nhật dòng trạng thái: "Khỏe mạnh nha em ơi" khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Bài viết của bảo mẫu bé Lavie - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ Lavie gặp phải vấn đề gì nhưng công động mạng đã nhanh chóng gửi lời động viên, hỏi thăm sức khỏe cũng như mong con gái Mai Phương có thể bình an.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Lavie đang sống với bảo mẫu - Ảnh: Internet

Bé Lavie hiện đã 8 tuổi, là trái ngọt tình yêu của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Dù sống xa bố, song con gái cố diễn viên vẫn được bảo mẫu và những người thân, bạn bè của mẹ chăm sóc tận tình. Trên trang cá nhân, bảo mẫu bé Lavie thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui chơi, học tập... của nhóc tỳ.

Gần tròn 2 năm Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân nói một câu 'đau xé lòng' khiến dân tình nghẹn ngào Dòng bình luận trên trang cá nhân của Ốc Thanh Vân khi nhắc đến cố diễn viên Mai Phương khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-co-dien-vien-mai-phuong-nhap-vien-cong-dong-mang-lo-lang-rao-riet-hoi-tham-457008.html