Minh Hằng mượn lời đáp trả sâu cay khi bị mỉa mai 'rẻ tiền': 'Cứ mỗi lần chị xuất hiện là mọi người lại xôn xao?'

Hậu trường 21/02/2022 14:05

Động thái đầu tiên của Minh Hằng sau khi bị đồng nghiệp mỉa mai đã gây chú ý.

Mới đây, chiều 20/1, diễn viên Trà My "Thương nhớ ở ai" tiếp tục khiến cộng đồng mạng bức xúc khi công khai chê bai, mỉa mai ca sĩ, diễn viên Minh Hằng. Cụ thể, Trà My chia sẻ công khai bài viết về Minh Hằng kèm dòng trạng thái gây bức xúc: "Cô này hồi bắt đầu gia nhập showbiz có vụ cố tình lộ ảnh nhạy cảm ra để nổi mà, hồi đó mình còn con nít vẫn nhớ mấy ảnh đó là chụp tự sướng qua một con điện thoại công nghệ đời cũ, nhìn cực rẻ tiền! Sau một thời gian dài cố gắng tẩy trắng giờ lên báo nói đạo lý là sao? Không thấy thôi sắc thối à".

Minh Hằng mượn lời đáp trả sâu cay khi bị mỉa mai 'rẻ tiền': 'Cứ mỗi lần chị xuất hiện là mọi người lại xôn xao?' - Ảnh 1
Trà My công khai 'mắng' thậm tệ Minh Hằng là 'rẻ tiền', 'muốn tẩy trắng quá khứ' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi dòng chia sẻ được đăng tải đã lập tức gây xôn xao khắp mạng xã hội. Về phía Minh Hằng, nữ diễn viên không có động thái đáp trả trực tiếp nào. Tuy nhiên, cô lại chia sẻ một bài đăng của người hâm mộ về mình với nội dung: "Chị Minh Hằng thật sự rất đỉnh nha, mặc đồ còn đẹp hơn lúc làm huấn luyện viên The Face nữa. Diễn xuất khỏi phải bàn rồi, lột xác đến nỗi trong rạp ai cũng wow. Cứ mỗi lần chị xuất hiện là mọi người lại xôn xao".

Minh Hằng mượn lời đáp trả sâu cay khi bị mỉa mai 'rẻ tiền': 'Cứ mỗi lần chị xuất hiện là mọi người lại xôn xao?' - Ảnh 2
Động thái đầu tiên của Minh Hằng khi bị Trà My mỉa mai - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh những món ăn ngon do chính tay mình vào bếp làm cho gia đình. Có thể thấy, dường như Minh Hằng đang ngầm cho thấy, những lời mỉa mai của Trà My không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.

Minh Hằng mượn lời đáp trả sâu cay khi bị mỉa mai 'rẻ tiền': 'Cứ mỗi lần chị xuất hiện là mọi người lại xôn xao?' - Ảnh 3
Minh Hằng có vẻ không quan tâm đến drama cố tình nhắc tên mình - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, có vẻ cô đã quá quen với việc bị xen xỏ. Nên dù có bị đồng nghiệp chê bai thậm tệ thế nào thì Minh Hằng vẫn đang rất thành công và được khán giả ghi nhận.

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