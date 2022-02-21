Minh Hằng mượn lời đáp trả sâu cay khi bị mỉa mai 'rẻ tiền': 'Cứ mỗi lần chị xuất hiện là mọi người lại xôn xao?'

Mới đây, chiều 20/1, diễn viên Trà My "Thương nhớ ở ai" tiếp tục khiến cộng đồng mạng bức xúc khi công khai chê bai, mỉa mai ca sĩ, diễn viên Minh Hằng. Cụ thể, Trà My chia sẻ công khai bài viết về Minh Hằng kèm dòng trạng thái gây bức xúc: "Cô này hồi bắt đầu gia nhập showbiz có vụ cố tình lộ ảnh nhạy cảm ra để nổi mà, hồi đó mình còn con nít vẫn nhớ mấy ảnh đó là chụp tự sướng qua một con điện thoại công nghệ đời cũ, nhìn cực rẻ tiền! Sau một thời gian dài cố gắng tẩy trắng giờ lên báo nói đạo lý là sao? Không thấy thôi sắc thối à".

Trà My công khai 'mắng' thậm tệ Minh Hằng là 'rẻ tiền', 'muốn tẩy trắng quá khứ' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi dòng chia sẻ được đăng tải đã lập tức gây xôn xao khắp mạng xã hội. Về phía Minh Hằng, nữ diễn viên không có động thái đáp trả trực tiếp nào. Tuy nhiên, cô lại chia sẻ một bài đăng của người hâm mộ về mình với nội dung: "Chị Minh Hằng thật sự rất đỉnh nha, mặc đồ còn đẹp hơn lúc làm huấn luyện viên The Face nữa. Diễn xuất khỏi phải bàn rồi, lột xác đến nỗi trong rạp ai cũng wow. Cứ mỗi lần chị xuất hiện là mọi người lại xôn xao".