Minh Hằng lộ bụng to lùm xùm, nghi vấn mang thai con đầu lòng với đại gia ngành dệt

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Minh Hằng lộ vòng 2 to khiến dân tình nghi ngờ nữ diễn viên đã có tin vui.

Minh Hằng vốn là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu body cực chuẩn trong showbiz. Sau khi lấy chồng, "bé Heo" không "bỏ cuộc chơi" mà vẫn liên tục chạy show sự kiện, hoàn thành các dự án phim vô cùng năng suất. Mới đây, Minh Hằng cùng nhiều ngôi sao trong showbiz Việt có mặt tại sự kiện ra mắt phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành. Minh Hằng sánh đôi cùng Ngọc Trinh - đồng nghiệp thân thiết của cô sau dự án Chị chị em em 2.

Minh Hằng cùng Ngọc Trinh đến chức mừng Trấn Thành ra mắt phim mới. Ảnh: Internet Khoảnh khắc 2 người đẹp đi bên nhau thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong khi đó, giọng ca 8X nhận nhiều lời lời khen ngợi về nhan sắc. Nhiều người cho rằng Minh Hằng ngày càng xinh đẹp sau khi thành hôn với ông xã đại gia. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng phát hiện ra ngoại hình khác lạ của Minh Hằng. Khi quay góc nghiêng, không khó nhận ra vòng 2 của nữ chính Gọi giấc mơ về có dấu hiệu to bất thường. Được biết từ trước đến nay Minh Hằng luôn giữ dáng rất tốt, hiếm khi xuất hiện tình trạng tăng cân dễ thấy như thế này!

Vòng 2 to bất thường của Minh Hằng khiến fan nghi vấn mang thai. Ảnh: Chụp màn hình Netizen đặt câu hỏi phải chăng Minh Hằng đã có tin vui sau hơn 6 tháng kết hôn với ông xã doanh nhân. Bên dưới đoạn clip, mọi người để lại nghi vấn cũng như chúc mừng nữ diễn viên nếu tin tức cô mang thai là sự thật! Tuy vậy, một bộ phận khác bày tỏ trước đó Minh Hằng xuất hiện ở sự kiện khác không hề để lộ vòng 2 to bất thường. Họ cho rằng rất có thể đây chỉ là lỗi do trang phục hoặc góc quay. Trong một sự kiện trước đó 1 ngày, bụng Minh Hằng vẫn rất gọn trong bộ đầm xuyên thấu gần như toàn bộ thân trên. Minh Hằng không ít lần vướng nghi vấn mang thai nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận và khuyên khán giả không nên đoán mò, khi nào có em bé cô sẽ báo tin vui đến mọi người. Minh Hằng lên xe hoa cùng doanh nhân Quốc Bảo hồi tháng 6/2022. Ông xã của "bé Heo" là Phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An, cặp đôi hẹn hò 6 năm trước khi quyết định về chung nhà. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng nam doanh nhân ủng hộ công việc của vợ, có lần còn tự lái xe tháp tùng Minh Hằng đi diễn. Chính vì điều này mà sau khi đám cưới Minh Hằng nhanh chóng trở lại công việc nghệ thuật. Chồng Minh Hằng tự chăm sóc vườn cây, nấu ăn,... để cho vợ nghỉ ngơi. Nam doanh nhân không ép buộc vợ phải vào bếp mà có thể cùng ra ngoài ăn nếu cả hai bận rộn.

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