Tuy nhiên cách đây không lâu, Pha Lê lại đăng đàn tố chồng có tình mới khi cả hai vẫn chưa ly hôn. Pha Lê khá gay gắt khi chỉ trích "tiểu tam" thường xuyên khiêu khích mình, đề nghị bố của con gái hoàn tất thủ tục ly hôn thật nhanh.

Tháng 3/2022, Pha Lê khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo ly hôn Emmanuel Shin - ông xã người Hàn Quốc - sau 2 năm chung sống. Thời điểm đó, cô khẳng định trong suốt khoảng thời gian sống chung, cả hai không hề có sự bất hòa nào, cũng không hề có người thứ 3 chen vào hôn nhân, càng không cãi vã hay thù hằn nhau. Nguyên nhân khiến cả hai quyết định buông tay là vì không còn tình yêu nữa.

Tôi chọn cách viết status vì khi tôi livestream thì bạn đã phiên dịch khác hẳn cho anh ta để anh ta hiểu lầm và chửi tôi cho nên thôi, tốt nhất để Manny đọc được và hiểu đúng nghĩa tôi viết!

Cho đến mới đây, Pha Lê tiếp tục "bóc phốt", mắng chửi người yêu mới của chồng cũ vì cô gái này đưa ra đủ yêu sách đối với nữ ca sĩ: "Tôi thì không có thói quen nói xỉa xói hay nói kháy ai cả, tôi viết status này gửi thẳng tới người đàn bà bên cạnh chồng cũ của tôi Juong Mira Maris!

Quay trở lại ngày mà tôi livestream nhé, cô và Manny tới tận nhà gặp tôi yêu cầu tôi phải lên tiếng đính chính và xin lỗi 2 người, cho tới giờ này tôi vẫn không làm điều đó vì đơn giản tôi chẳng làm gì sai cả để phải xin lỗi. Những gì tôi công khai vẫn là quá ít về sự khốn nạn của 2 người... Và sau đó... thêm 1 cuộc gặp nữa thì cho tới giờ tôi gần như không đả động tới 2 người vì như ba Ốc nói là để Ốc lớn lên với tương lai đẹp đẽ và cũng vì xin lỗi chứ tôi ăn ở không như 2 người để mà hàng ngày suốt ngày lo đá đểu các kiểu.

Ok, lúc trước cô quậy tôi trong bóng tối, tôi đã lôi cô ra sáng cho nên cô từ 1 người không dùng Facebook thì giờ mọi người đã biết tới cô nên tiện thể cô sử dụng luôn facebook để đăng tải mọi thứ, cho nên đừng trách tôi là tại sao cô nổi tiếng nhé vì là cô tự muốn nổi thôi! Cô viết gì, đăng tải gì, nhắm tới ai... cô là người biết rõ nên đừng né né làm gì, cứ thẳng mà nói nè. Mà đã nói rồi thì nói ra cho hết nhé! Manny bảo vệ cô thì tôi tự bảo vệ tôi chẳng cần ai!

Từ thời điểm tôi và chồng cũ nộp đơn ra toà ngày 27/12/2022, đã coi như hết duyên rồi và chỉ chờ tới ngày toà án giải quyết dứt điểm thôi, cho nên về lý thì cô thoải mái công khai với anh ta.

Trước đó cô livestream nói không biết anh ấy chưa ly hôn, ok không sai, nhưng sau đó tôi đã nói cô biết trên giấy tờ chúng tôi chưa ly hôn, thì lẽ ra cô có gì cũng nên tế nhị né né xíu chứ nhưng ngược lại cô post đủ hình ăn ngủ sinh hoạt các kiểu lên...

Là đàn bà với nhau, tôi hỏi tế nhị thôi, cô làm vậy thấy vui hơn và hả hê không? Manny trách tôi vu khống cô vì nói cô chơi ngải con tôi các kiểu,... Ok, có thể điều đó không đúng nhưng cô vẫn là người đàn bà xấu tính qua chính cách mà cô đang thể hiện đó.

Cô thật sự muốn gì? Muốn tấn công 1 người mẹ đơn thân bằng mọi giá? Cô nói ghét tôi vì tôi nói xấu Manny, cô yêu cầu tôi không được nói xấu Manny nữa.... haha. Cô là cái thá gì mà yêu cầu tôi?

Tôi tôn trọng nên để cô có mặt trong những cuộc nói chuyện riêng của 2 vợ chồng tôi về vấn đề nuôi con và mâu thuẫn của chúng tôi, chứ đúng ra chuyện nhà tôi không đến lượt cô phải quan tâm, sao thích can thiệp hết vậy?

Cô nói tôi hèn vì luôn lôi con gái tôi ra để chứng tỏ mình là người mẹ tốt. Cô có con mà, cô gửi nó đi đâu 3 đứa để giờ cô phải nhân danh tình yêu vĩ đại mà quên cả con để ở cạnh đàn ông?

Cô nói cô gửi con đi Hàn Quốc rồi nên giờ Manny là nhất, ời thì cô cứ tôn thờ tình yêu của cô, mắc cái gì cô lên án ...? Manny nói bố mẹ của cô rất buồn khi cô bị tôi lên án như vậy, thế tôi hỏi cô, khoảng thời gian qua cô post hình đủ thứ public với chồng cũ tôi, người con rể của bố mẹ tôi, thế bố mẹ tôi nghĩ sao khi nhìn những hình ảnh đó? Ở post này tôi không thèm nhắc tới những việc Manny làm vì nói thẳng ra nếu thơm tho thì tôi đã không bỏ đâu, cô ăn thừa của người khác bỏ đi mà có gì khiến cô sĩ diện và tự cao dữ vậy cô gái?

Tôi nhịn riết rồi cô cho là tôi đóng vai tốt, là tôi diễn hả... thế hôm nay tôi lộ mặt thật cho cô xem nhé, tôi nói hết cho thiên hạ biết thể loại biến thái như cô là thế nào nha!

- Yêu cầu xoá hình của 2 vợ chồng tôi trên báo chí và facebook từ xưa tới giờ, báo chí thì dĩ nhiên cô không có quyền to thế rồi còn facebook cá nhân thì thôi tôi cũng hợp tác xoá album Chồng Number 1 đi. Tôi giữ chẳng phải vì còn yêu thương gì anh ta hết mà đơn giản vì tôi không có thói quen xoá quá khứ của mình, cái gì đẹp thì giữ lại vậy thôi! Mà cô nhất định nói Manny năn nỉ tôi xoá cả những bức hình trên timeline từ 3 năm trước, tôi hỏi bằng cách nào thì 2 người nói mỗi ngày ngồi tìm 1 ít rồi xoá.

Ôi, tôi không có rảnh nha! Ủa alo... ngồi kéo hàng nghìn tấm hình xuống để kiếm xoá hả, rồi kêu sẽ làm được hả, từ từ xoá hả, ôi lũ dở người, rảnh làm đi chứ đừng có bắt người khác thần kinh theo. Manny nói hàng ngày sẽ kéo xuống tìm hình rồi gửi link cho tôi để xoá đó, thế hình đâu, đưa xoá cho này, sao không thấy gửi?

- Khi tôi chụp hình nhà tôi ở, cô thấy hình Manny trong nhà tôi, cô yêu cầu tôi gỡ bỏ hình anh ta đi. Khúc này thì đúng là tôi cạn lời rồi... lên nhà tao mà đốt này con điên! Hình trong nhà tao muốn để hình ai kệ mẹ tao chứ mày còn đòi cả can thiệp nhà tao sống hả mày, tao cũng không hiểu thằng chồng tao ăn phải bùa gì mà để mày ngồi tỉnh bơ trước mặt tao đưa ra yêu cầu thế... Thôi hạ hoả... lại lịch sự!

- Cô bảo hình ảnh của Manny là hình bản quyền của anh ấy, anh ấy có quyền yêu cầu tôi phải xoá ở bất cứ đâu, nếu tôi không làm theo thì cô sẽ nhờ luật sư can thiệp. Khúc này tao cười chết! Cười không nhịn nổi, mời ngay đi, báo cảnh sát luôn cũng được, rảnh thì kiện luôn đi, kiện đi tao theo hầu chứ tao thấy mày ảo quá ảo rồi trời ơi. Mai tao rảnh tao ngồi post hết hình vợ chồng tao lên lại cho mày tức chơi, hoặc rửa hết hình dán đầy đường nhé, con thần kinh.

- Manny nói vì Mira quá ghen nên khi video call cho Ốc là không được lọt giọng của mẹ, không được thấy mặt mẹ... Ơ mà quan trọng lại video call vào máy của mẹ cơ. Mẹ chẳng ở cạnh con thì ở cạnh ai? Kêu là đưa điện thoại cho bà vú/trợ lý cầm, thế mấy bạn tự tới thuê người ta cầm máy cho nhé chứ công việc người ta không phải nghe theo lời mấy người nha, bớt ra 3 cái yêu sách nhố nhăng đó đi! Muốn tốt cho Manny thì phải để bố nó gọi con chứ làm khó vậy sao bố con nó thương nhau, vậy mà cứ mở mồm ra là yêu Manny nhất, ích kỉ mà toàn giả lả nhân từ!

Đó! Thôi, kể chuyện tới đó thôi là đủ để hiểu về con người bệnh họan của cô rồi. Yêu thì cứ yêu chẳng ai cấm nhưng quậy quá thì phải có người dằn lại nhé! Đừng có làm như mình là nạn nhân rồi gào lên như bị oan vậy, 2 đứa có yêu nhau thì cứ sống với nhau vui vẻ đi, mắc gì mỗi ngày lên cà khịa nói đểu vợ cũ người ta vậy?

Trình độ văn hoá thì thấp mà lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình là High Class... chán không buồn nói. Mà đúng là không thèm nói rồi, bận làm sáng tối, bà vú thì nghỉ nên thay người mới chưa quen với Ốc, mẹ phải tự tay làm hết, rồi công việc bề bộn bán buôn các kiểu...

Tính đi ngủ mà bạn gửi cho coi cái status gây hấn, sẵn đang nóng máu thì tiếp chuyện luôn nè! Đừng có bắt tôi gặp cô nữa, ngồi nói chuyện chẳng biết nói gì mà toàn yêu cầu ba cái vớ va vớ vẩn".