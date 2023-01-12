Trấn Thành trải lòng về tuổi thơ đầu đường xó chợ, ngủ trong ống cống

Trong ký ức của Trấn Thành, tuổi thơ anh là những ngày đầy rẫy sự khó khăn, có tuyệt vọng nhưng lớn hơn hết là niềm hy vọng về tương lai.

Sinh ra trong một gia đình gồm 5 anh em nên bố mẹ Trấn Thành đã phải rất vất vả để kiếm đủ tiền nuôi 5 miệng ăn. Cuộc sống khó khăn nên lúc nào ba Trấn Thành cũng phải thức khuya dậy sớm, vác từng bao tải, siết từng con ốc, sửa những cỗ máy công nghiệp… nhưng cũng chỉ đủ tiền lo cho thằng con cả cứng đầu. Trấn Thành tâm sự, ước mơ của ba lúc đó là mong anh có thể học thành tài để không phải sống cuộc sống khổ sở như mình, còn mẹ thì từng khóc mờ mắt để thuyết phục anh đi học. Khi đó còn là một cậu nhóc lỳ lợm, bướng bỉnh nên anh thường bỏ ngoài tai. Sau này khi lớn lên một chút, hiểu biết hơn, Trấn Thành tự nhủ chỉ có học hành thành tài mới có thể giúp đỡ được cha mẹ, khiến cha mẹ không phải lo lắng nữa.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu bộ phim sắp ra mắt, Trấn Thành đã có những trải lòng về quá khứ cơ cực của mình. "Tôi có tuổi thơ thiếu thốn, phải ở trong ống cống. Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng tôi phải cám ơn cuộc đời vì cho mình sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Chính bởi vậy nên tôi mới chứng kiến được nhiều thứ trong cuộc đời. Tôi muốn nói thay tiếng lòng cho nhóm người nghèo khổ đó khi họ không chia sẻ được với ai. Tôi luôn đặt mình vào trong hoàn cảnh của ai đó khi kể câu chuyện của họ. Đó là lý do tôi có thể khóc bất cứ lúc nào", Trấn Thành nói.

Nhắc đến quãng thời gian khốn khó đó, Trấn Thành từng nói, anh cảm thấy may mắn khi mình có tuổi thơ thăng trầm. Trong ký ức của anh, đó là tuổi thơ có vui, có buồn, có đầu đường xó chợ, có cả những niềm hy vọng lẫn tuyệt vọng. Giờ đây, khi đã gặt hái được nhiều thành công và là ngôi sao nổi tiếng, Trấn Thành vẫn luôn nghĩ rằng chính những ngày tháng khó khăn ấy đã tạo cho anh nhiều cung bậc cảm xúc để “tôi luyện” nên Trấn Thành của ngày hôm nay. Trấn Thành hiện là cái tên quá quen thuộc đối với khán giả Việt Nam khi người người, nhà nhà đều biết đến. Nam MC, diễn viên nổi tiếng và đa tài này xuất hiện phủ sóng rộng rãi và dần dà gây dựng tên tuổi, thương hiệu của bản thân mình trong suốt nhiều năm vừa qua. Ngày nay, cứ bật TV là khán giả có thể bắt gặp Trấn Thành bất cứ lúc nào. Là giám khảo, MC, người chơi của nhiều show hot như Người bí ẩn, Người ấy là ai, Kỳ tài thách đấu, Chạy đi chờ chi, Thách thức danh hài, Siêu trí tuệ Việt Nam, Tôi tuổi teen... Để trở thành một ngôi sao hạng A như ngày hôm nay, Trấn Thành cũng phải nỗ lực và trầy trật mới có được thành công. Vào nghề từ năm 2006 nhưng Cặp đôi hoàn hảo năm 2011 chính là chương trình để MC đình đám này nhen nhóm cơ duyên trên con đường trở thành ngôi sao hàng đầu. Suốt những năm vừa qua, danh hài tiếng tăm đều biết cách làm nổi bật mình, thử thách bản thân trong nhiều vai trò. Dù là ở cương vị giám khảo, MC hay người chơi, Trấn Thành cũng đón nhận được lượng khán giả yêu thích và ủng hộ đông đảo.

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