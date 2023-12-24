Minh Béo tái xuất mạng xã hội, hoạt động sôi nổi sau thời gian dài 'im hơi lặng tiếng', ngoại hình hiện tại gây chú ý

Hậu trường 24/12/2023 14:56

Minh Béo thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi diễn ở sân khấu của mình, hình ảnh từ thiện cùng những người thân, bạn bè... 

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện sau khoảng thời gian ở ẩn vì ồn ào chấn động vào năm 2016, Minh Béo vẫn hoạt động cực sôi nổi trên mạng xã hội TikTok. Nam diễn viên hài còn livestream giao lưu với mọi người.

Minh Béo tái xuất mạng xã hội, hoạt động sôi nổi sau thời gian dài 'im hơi lặng tiếng', ngoại hình hiện tại gây chú ý - Ảnh 1
 Kênh TikTok của nam nghệ sĩ

Qua 1 số clip được cư dân mạng chia sẻ, có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, Minh Béo đã phát tướng trở lại. Anh trông tươi tắn và khá vui vẻ. Nam nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi diễn ở sân khấu của mình, hình ảnh từ thiện cùng những người thân, bạn bè... 

Minh Béo tái xuất mạng xã hội, hoạt động sôi nổi sau thời gian dài 'im hơi lặng tiếng', ngoại hình hiện tại gây chú ý - Ảnh 2
 Ngoại hình của Minh Béo hiện tại 

Hiện, Minh Béo vẫn đang điều hành và duy trì sân khấu Sao Minh Béo của anh ở quận 11. Tuy nhiên, sân khấu này không có quá nhiều hoạt động nổi bật được đón nhận. 

Trước đó, vào tháng 8 năm 2022, Minh Béo khiến cả cõi mạng phẫn nộ khi vui mừng thông báo vừa được nghệ sĩ Phượng Trang giao cho vai diễn Đức Phật, đang chăm chỉ tập luyện để lên sân khấu.

Mạng xã hội lập tức dậy sóng với chia sẻ của Minh Béo và cho rằng nam diễn viên chưa đủ đức hạnh để thủ vai Đức Phật. 

Minh Béo tái xuất mạng xã hội, hoạt động sôi nổi sau thời gian dài 'im hơi lặng tiếng', ngoại hình hiện tại gây chú ý - Ảnh 3
 Hình ảnh gây bão dư luận của Minh Béo hồi năm 2022

Tại thời điểm đó, chia sẻ với báo Công Lý, Phượng Trang - trưởng đoàn cải lương Bông Sen Sài Gòn, đoàn có tên trên poster chương trình mà Minh Béo tham gia đã phủ nhận thông tin mời Minh Béo tham gia vai diễn Đức Phật: "Chúng tôi mới lấy phục trang cho các nghệ sĩ thử vào hôm qua. Minh Béo cũng xuất hiện và mặc thử đồ rồi đăng hình lên. Tôi có nhẹ nhàng nhờ bạn ấy gỡ ảnh xuống. Tôi đính chính là không có chuyện để Minh Béo đóng vai Đức Phật. Cậu ấy tự mượn tự mặc thử rồi tự đăng lên Facebook. Chúng tôi hoàn toàn không mời cậu ấy. Có lẽ cậu ấy chỉ đùa nhưng vậy cũng kém duyên khiến tôi khá bực vì kéo theo nhiều chuyện phức tạp".

Trên các diễn đàn showbiz, scandal một thời của nam diễn viên này cũng bất ngờ bị đào lại. Cụ thể, vào năm 2016, Minh Béo vướng phải scandal ấu dâm trẻ em tại Mỹ. Ngoài hình phạt 18 tháng theo luật nước sở tại, Minh Béo còn bị khán giả Việt Nam quay lưng và tẩy chay nặng nề.

Minh Béo tái xuất mạng xã hội, hoạt động sôi nổi sau thời gian dài 'im hơi lặng tiếng', ngoại hình hiện tại gây chú ý - Ảnh 4
Minh Béo tại toà án ở Mỹ 

Kể từ khi scandal xảy ra, Minh Béo gần như không còn xuất hiện trên sóng truyền hình, sân khấu kịch.

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Từ khóa:   Minh Béo hậu trường Tin tức giải trí

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