Sự việc chưa dừng lại, khi một người em họ của vị đạo diễn nói trên cũng ở trong ekip đã bị Minh Béo dụ vào phòng với lý do công việc là đã có hành động "cưỡng bức". Khi nạn nhân gào thét dữ dội, Minh Béo mới chịu thả ra…? Sau khi câu chuyện được đến tai nam đạo diễn, người này nhắn tin cho Minh Béo, tuy nhiên, anh cho biết nam nghệ sĩ vẫn tỏ giọng bề trên và chỉ xin lỗi khi bị dọa báo công an.

Mới đây, nam nghệ sĩ Minh Béo bất ngờ bị một đạo diễn sân khấu tung loạt tin nhắn tố cáo về hành vi tấn công tình dục với một người đàn em trong đoàn. Theo đó, vị đạo diễn này cho biết vì Minh Béo năn nỉ hỗ trợ quay phim vì không có ai giúp nên anh đã đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình quay, người này từng bị Minh Béo có hành động quấy rối và đã bị cảnh cáo nhưng nam nghệ sĩ lại giải thích đồng thời xin lỗi với lý do đó chỉ là thói quen.

Trước cáo buộc này, người đại diện của nghệ sĩ Hồng Quang Minh (Minh Béo) đã chia sẻ trên Dân Việt, anh vẫn đang bận tập luyện với vở diễn. Khi được hỏi về những lùm xùm gần đây nhất, người này cho biết: "Anh ấy không quan tâm đâu" và kiên quyết từ chối giải thích thêm.

Ngay lập tức thông tin này đã được cư dân mạng ầm ầm chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ khi đây không phải là lần đầu tiên Minh Béo dính đến cáo buộc về tình dục.

Đại diện Minh Béo cho biết không quan tâm đến những lời tố cáo trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Năm 2016, nghệ sĩ Minh Béo đã bị Tòa Thượng Thẩm California, Orange County truy tố về ba tội danh: quan hệ bằng đường miệng (oral copulation) với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi; Toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và Hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên. Nam diễn viên hài 38 tuổi bị kết án 18 tháng tù giam tại nhà tù tiểu bang và buộc phải ghi tên vào danh sách trọn đời dành cho những tội phạm tấn công tình dục của Mỹ.

Trước khi bị bắt tại Mỹ, Minh Béo không ít lần bị tố tấn công tình dục đồng nghiệp nam. Mọi chuyện bắt đầu bùng phát vào giữa 2/2014, ca sĩ trẻ Nhật Hí công khai việc bị nghệ sĩ hài sàm sỡ, đòi hỏi tình dục. Trước những lời tố cáo của đàn em, Minh Béo ra sức kêu oan. Anh cho rằng đó chỉ là chiêu trò của nam ca sĩ bày ra để mưu cầu nổi tiếng.

Tiếp đó, Minh Béo bị Tuấn Chinh – một sinh viên năm cuối Đại học Sân khấu - Điện ảnh tố cáo sàm sỡ. Anh cho biết, mình bị gạ tình ngay tại căn nhà của Minh Béo tại Quận 5, TP HCM. Với mong muốn tiến xa trên con đường nghệ thuật, Tuấn Chinh đã tới đây mong danh hài giúp đỡ. Khi sự việc này được đưa lên mặt báo, ca sĩ trẻ Hoàng Tôn đã tiết lộ chuyện đàn em của mình cũng từng là nạn nhân với diễn biến tình tiết tương tự.

Ca sĩ Hoàng Tôn cũng từng lên tiếng về chuyện này. Anh không phải nạn nhân trực tiếp bị Minh Béo sàm sỡ, nhưng những người bạn của anh đã bị "dính" khi được nghệ sĩ này hẹn đi cà phê rồi dùng lời lẽ lả lơi gạ gẫm "đổi tình lấy show diễn". Nam ca sĩ từng viết khá gay gắt trên trang cá nhân rằng Minh Béo "thả dê lung tung".

Năm 2016, Minh Béo bị bắt vì quấy rối tình dục trẻ em. Ảnh: Internet

Một chàng trai tên L.K.Q. cũng bức xúc kể, anh từng phải nhập viện sau khi lên tiếng tố Minh Béo sàm sỡ mình và bị cho là dựng chuyện. L.K.Q. khẳng định, Minh Béo không xứng đáng là đàn anh để anh mượn tên tuổi PR.

Một chuyên viên trang điểm tên B.L. thời điểm đó cũng kể chuyện anh đến nhà Minh Béo để gặp gỡ, casting với hy vọng được nam nghệ sĩ đào tạo thành diễn viên. Khi vào phòng, Minh Béo nói anh diễn thử một đoạn. Trong khi B.L. diễn, Minh Béo sờ soạng người và nói để thử phản ứng của chàng trai ra sao. Song, một lúc sau Minh Béo lại đưa tay cởi nút quần B.L. khiến anh chàng hoảng hốt.

Ngoài các nhân vật trên, còn có khá nhiều người như hot boy H.P.K., diễn viên trẻ V.L.... chia sẻ họ cũng từng bị Minh Béo dùng chung thủ đoạn rủ đến nhà hoặc công ty rồi giở trò sàm sỡ.