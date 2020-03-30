Mẹ ruột Mai Phương nhắn nhủ đến Phùng Ngọc Huy khi anh không thể về dự tang lễ

Hậu trường 30/03/2020 15:25

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường tại Mỹ, ca sĩ Phùng Ngọc Huy không thể về tiễn đưa diễn viên Mai Phương lần cuối.

Sự ra đi của diễn viên Mai Phương khiến người thân, bạn bè và khán giả cả nước vô cùng đau xót, tiếc thương. Cô trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào tối 28/3 sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi.

Lễ tang của nữ diễn viên diễn ra riêng tư, kín đáo tại một Nhà tang lễ ở TP. Hồ Chí Minh. Nhiều đồng nghiệp đã đến viếng, tất cả đều mang khẩu trang kỹ lưỡng giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Mẹ ruột Mai Phương nhắn nhủ đến Phùng Ngọc Huy khi anh không thể về dự tang lễ - Ảnh 1
Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân tại tang lễ Mai Phương - Ảnh: Internet

Túc trực tại đám tang suốt 2 ngày qua, bố mẹ Mai Phương cố nén nỗi đau để lo chu toàn hậu sự cho con gái. Tại đây, mẹ ruột cố nghệ sĩ cho biết, con gái bà ra đi một cách thanh thản trong lúc ngủ. Vì xác định được bệnh tình nên những gì cần làm Mai Phương đều làm và không luyến tiếc gì.

Khi được hỏi về cháu ngoại Lavie, bà cho biết hiện bé vẫn chưa nhận thức được sự ra đi của mẹ, kể cả chuyện về ba ruột: "Trong nhận thức của bé, ba vẫn là người đi công tác xa. Đứa trẻ ấy chỉ hiểu một điều là: Sao ba lâu về quá vậy?".

Mẹ ruột Mai Phương nhắn nhủ đến Phùng Ngọc Huy khi anh không thể về dự tang lễ - Ảnh 2
Bố mẹ Mai Phương túc trực bên linh cữu con gái những ngày qua - Ảnh: Vietnamnet

Khi được hỏi về cha ruột của bé Lavie – ca sĩ Phùng Ngọc Huy, bà nhắn nhủ: "Hơi buồn khi với điều kiện này Huy không về được, mà muốn cũng không về được. Nhưng thôi, sau chuyện lỡ làng với Phương, hãy sống tốt hơn với người khác".

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