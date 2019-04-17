Mẹ ruột bệnh phải ngủ ngồi nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng đau lòng: 'Phải giữ Má cho mình cho em và giữ Ngoại cho các con mình'

Hậu trường 17/04/2019 15:31

Những tâm sự mới đây của Đàm Vĩnh Hưng về mẹ ruột khiến nhiều người xót xa. Nam ca sĩ quyết tâm đưa mẹ sang nước ngoài điều trị, hi vọng bà khỏe để sống lâu với con cháu.

Ít phút trước, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải status dài nói về mẹ. Đây là lần đầu tiên "Ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ về tình trạng bệnh tật của mẹ ruột - bà Trần Thị Thọ. Nhiều người không khỏi xót xa khi biết mẹ ruột của nam ca sĩ bị bệnh phải ngồi xe lăn. Thậm chí, bà phải ngủ ngồi suốt nhiều năm.

Anh viết: "Lâu lắm lắm rồi Mr Đàm mới rảnh 5 ngày không làm gì, chỉ để làm một việc này và canh gác 'bảo vật của gia đình' - Má Thọ!

Mình hay chọc Đàm Vĩnh Má: 'Một thời oanh liệt nay còn đâu'. Người lớn, tuổi già và bệnh tật thật là điều không ai muốn nghĩ tới, nhưng vẫn phải đối diện và đón nhận.

Ngày xưa mình trong tay Má. Bây giờ Má trong tay mình... Không ẵm, không cõng được vì lưng Má đau lắm, phải mang nẹp, ngồi xuống cũng khó, và Má phải ngủ ngồi mấy năm nay rồi. Vậy mà làm Má dễ chịu hơn là nằm".

Mẹ ruột bệnh phải ngủ ngồi nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng đau lòng: 'Phải giữ Má cho mình cho em và giữ Ngoại cho các con mình' - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mẹ ruột - Ảnh: FBNV

Hi vọng có thể điều trị triệt để bệnh của mẹ, giúp bà không phải chịu những cơn đau đớn, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa mẹ sang nước ngoài chạy chữa: "Quyết định đưa Má đi Đức để thay đổi. Vì đã chứng kiến nhiều sự thay đổi bất ngờ từ các bác phụ huynh của các anh chị chơi với mình khi họ đưa cha mẹ sang đây để chích tế bào tươi nhằm thay đổi cải thiện xương khớp, tiểu đường, huyết áp và nhiều thứ khác nữa! Ngay cả bản thân mình cũng đã 3 lần trải nghiệm".

Mẹ ruột bệnh phải ngủ ngồi nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng đau lòng: 'Phải giữ Má cho mình cho em và giữ Ngoại cho các con mình' - Ảnh 2
Mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng bị bệnh xương khớp nên đi lại khó khăn - Ảnh: FBNV
Mẹ ruột bệnh phải ngủ ngồi nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng đau lòng: 'Phải giữ Má cho mình cho em và giữ Ngoại cho các con mình' - Ảnh 3
Khoảnh khắc 'Ông hoàng nhạc Việt' đẩy xe lăn đưa mẹ đi trị bệnh gây xúc động - Ảnh: FBNV
Mẹ ruột bệnh phải ngủ ngồi nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng đau lòng: 'Phải giữ Má cho mình cho em và giữ Ngoại cho các con mình' - Ảnh 4
Nam ca sĩ hi vọng chuyến đi lần này sẽ giúp mẹ trị khỏi bệnh - Ảnh: FBNV

"Ngày xưa Ba bệnh nặng thì lúc đó Hưng nghèo hơn cả chữ nghèo. Đến khi có tiền thì không còn Ba để chữa. Thôi thì còn có Má! Cũng không ai bảo đảm Má còn ở được với mình bao lâu!? Thì mình phải dùng hết công lực của mình, cộng với những công nghệ mới về y khoa để giữ Má cho mình cho em mình và giữ Ngoại cho các con mình vậy! Hy vọng rất nhiều ở chuyến đi này!".

Mẹ ruột bệnh phải ngủ ngồi nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng đau lòng: 'Phải giữ Má cho mình cho em và giữ Ngoại cho các con mình' - Ảnh 5
Nam ca sĩ gây xúc động khi khoe khoảnh khắc lúc còn bé, được mẹ ẵm bồng trên tay - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, "Ông hoàng nhạc Việt" còn khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ lại loạt ảnh được mẹ bồng khi còn bé. Dưới bài viết, anh được khen ngợi là người con có hiếu, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ, hết lòng yêu thương và chăm sóc mẹ lúc bệnh tật.

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