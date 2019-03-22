Không còn dọa suông, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu thẳng tay xử lý những kẻ chơi xấu mình

Hậu trường 22/03/2019 17:22

"Ông hoàng nhạc Việt" chứng minh bản thân không phải là người dễ bị bắt nạt bằng hành động cụ thể, thẳng tay trừng trị những kênh tung tin sai lệch về mình.

Sau khi đăng đàn cảnh cáo những kênh YouTube, trang Facebook đưa tin sai lệch về mình, Đàm Vĩnh Hưng vừa có thông báo mới nhất. Theo đó, “Ông hoàng nhạc Việt” cho biết, anh và ekip vừa xử lý xong những kênh đăng tin không đúng về mình, đồng thời cảnh báo những người đang có ý định xấu.

Không còn dọa suông, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu thẳng tay xử lý những kẻ chơi xấu mình - Ảnh 1
Bức xúc vì có nhiều kênh đăng tải thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đích thân ra tay xử lý - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng thông báo: “Tôi sẽ chứng minh cho những gì tôi đã nói và cảnh báo! Tháo gỡ, xóa sạch, treo cờ thậm chí là đóng cửa hoạt động của kênh YouTube đó nếu tiếp tục láo toét hay đem 3 chữ Đàm Vĩnh Hưng ra mà chửi rủa hoặc ăn nói linh tinh! Nhất là những người đang sống bằng kênh của mình!

Thích thử thì cứ thử! Chỉ là sớm hay muộn thôi. Chính tay tôi và ekip của tôi sẽ xử lý đẹp mắt. Nhắc lại một lần nữa! Tôi không phải là người mà ai muốn mạt sát hay chà đạp là được. Nhất định tôi sẽ phản đòn cho bằng được. Vì đó mới là tôi. Hãy nhớ".

Kèm theo đó, nam ca sĩ còn đăng tải loạt hình ảnh đã khiếu nại khiến những kênh đã đăng tin sai lệch phải gỡ bài, thậm chí "đóng cửa".

Không còn dọa suông, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu thẳng tay xử lý những kẻ chơi xấu mình - Ảnh 2Không còn dọa suông, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu thẳng tay xử lý những kẻ chơi xấu mình - Ảnh 3Không còn dọa suông, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu thẳng tay xử lý những kẻ chơi xấu mình - Ảnh 4

Không còn dọa suông, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu thẳng tay xử lý những kẻ chơi xấu mình - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng khiếu nại một số kênh giật tít, đưa tin sai sự thật như: 'Đàm Vĩnh Hưng bị đuổi đánh...'; 'Biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng...' - Ảnh: FBNV

Hành động cụ thể, thẳng tay trừng trị của Đàm Vĩnh Hưng lần này khiến những ai có ý định xấu với anh phải dè chừng.

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"No 100%" là câu trả lời từ cư dân mạng cho câu hỏi về bức ảnh điển trai của Đàm Vĩnh Hưng.

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