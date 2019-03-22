Sau khi đăng đàn cảnh cáo những kênh YouTube, trang Facebook đưa tin sai lệch về mình, Đàm Vĩnh Hưng vừa có thông báo mới nhất. Theo đó, “Ông hoàng nhạc Việt” cho biết, anh và ekip vừa xử lý xong những kênh đăng tin không đúng về mình, đồng thời cảnh báo những người đang có ý định xấu.



Bức xúc vì có nhiều kênh đăng tải thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đích thân ra tay xử lý - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng thông báo: “Tôi sẽ chứng minh cho những gì tôi đã nói và cảnh báo! Tháo gỡ, xóa sạch, treo cờ thậm chí là đóng cửa hoạt động của kênh YouTube đó nếu tiếp tục láo toét hay đem 3 chữ Đàm Vĩnh Hưng ra mà chửi rủa hoặc ăn nói linh tinh! Nhất là những người đang sống bằng kênh của mình!