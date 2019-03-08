Đàm Vĩnh Hưng thấy sướng khi được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi

Sáng qua (7/3), buổi họp báo giới thiệu Đại nhạc hội – trao giải POPS Awards – Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm giải trí kỹ thuật số lần thứ 5 với chủ đề “A New Millennium” (Một kỷ nguyên mới) đã chính thức diễn ra. Với vai trò là khách mời thường niên và từng giành nhiều giải thưởng danh giá của chương trình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt từ khá sớm. Chia sẻ về cảm xúc của mình, giọng ca Xin lỗi tình yêu không giấu được sự xúc động và tự hào.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đầy tự hào khi dành nhiều giải thưởng của POPS Awards trong nhiều năm

"Tôi thấy vui, hãnh diện và thấy sướng khi mình được khai thác sử dụng mọi lúc mọi nơi. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng rần rần xung quanh nhưng mình vẫn được trọng dụng, tôi cảm thấy rất thích. Hồi đó, tôi từng nói một lần rằng: ‘Người nào không biết xài Đàm Vĩnh Hưng, người đó dại lắm luôn’, Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ.