Đàm Vĩnh Hưng thấy sướng khi được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi

Tin tức giải trí 08/03/2019 10:49

Có mặt tại họp báo mới đây, "Ông hoàng nhạc Việt" cảm thấy vui và hãnh diện khi được đồng hành cùng lễ trao giải POPS Awards suốt nhiều năm.

Sáng qua (7/3), buổi họp báo giới thiệu Đại nhạc hội – trao giải POPS Awards – Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm giải trí kỹ thuật số lần thứ 5 với chủ đề “A New Millennium” (Một kỷ nguyên mới) đã chính thức diễn ra. Với vai trò là khách mời thường niên và từng giành nhiều giải thưởng danh giá của chương trình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt từ khá sớm. Chia sẻ về cảm xúc của mình, giọng ca Xin lỗi tình yêu không giấu được sự xúc động và tự hào.

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Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đầy tự hào khi dành nhiều giải thưởng của POPS Awards trong nhiều năm

"Tôi thấy vui, hãnh diện và thấy sướng khi mình được khai thác sử dụng mọi lúc mọi nơi. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng rần rần xung quanh nhưng mình vẫn được trọng dụng, tôi cảm thấy rất thích. Hồi đó, tôi từng nói một lần rằng: ‘Người nào không biết xài Đàm Vĩnh Hưng, người đó dại lắm luôn’, Đàm Vĩnh Hưng hào hứng chia sẻ.

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Ca sĩ Châu Khải Phong lịch lãm xuất hiện tại họp báo
Đàm Vĩnh Hưng thấy sướng khi được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi - Ảnh 3
Ca sĩ Hồ Việt Trung cũng có mặt từ sớm
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Roy (Z- Boys) và Queen (Z - Girls) hai thành viên của Việt Nam thuộc nhóm nhạc đa quốc tịch cũng có mặt tại sự kiện

POPS Awards – A New Millennium (Một Kỷ Nguyên Mới) là phiên bản đặc biệt của chương trình trình diễn và trao giải thường niên POPS Awards - Giải thưởng tôn vinh các sản giải trí kỹ thuật số. Với giải thưởng POPS Awards, POPS đã ghi nhận cho thị trường nhiều dấu ấn sản phẩm nổi bật, đánh dấu những nỗ lực sáng tạo của nhiều nghệ sĩ trẻ như Nhật Kim Anh, Khởi My, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Bảo Anh… hay những màn “lột xác” ấn tượng của các tên tuổi gạo cội trong showbiz Việt như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly…

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POPS Awards 2019 sẽ mang đến cho công chúng một đêm đại nhạc hội thực sự bùng nổ

Đại nhạc hội – trao giải POPS Awards 2019 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ và thú vị. Đêm nhạc trình diễn và trao giải sẽ diễn ra tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 – TP.HCM, vào lúc 19h00 ngày 15/03/2019.

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