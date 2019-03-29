Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi làm như một con trâu mặc dù tuổi con heo'

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải lại những khoảnh khắc vô cùng hào nhoáng trên sân khấu. Giọng ca Hello còn chia sẻ kèm dòng trạng thái dài nói về quá khứ khốn khó và nỗi khổ khi làm nghề.

Mr Đàm viết: “Chả hiểu nổi là do ông trời sinh tui ra như vậy hay là quá khứ nghèo khó của một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nhỏ khá giả bởi cha mẹ nó là một anh cảnh sát lai Tàu Pháp Việt đẹp trai đào hoa và một cô sinh viên đại học y. Nhưng bị thay đổi tất cả từ giàu sang nghèo bởi những biến cố của gia đình và xã hội ngày ấy mà đã khiến tui có đầy đủ sự chịu khó và trách nhiệm của các loại như: Trâu, bò, lừa, xe tải, xe lửa...

Hiện tại, anh cũng thường trổ tài làm tóc cho nhiều nghệ sĩ thân thiết của mình - Ảnh: FBNV

Nó có một cách tự nhiên không cần phải cố gắng. Từ nhỏ đã thế! Nên đã trở thành thói quen. Nghề nào tui cũng luôn là đứa dẫn đầu về sự siêng năng và làm cực nhất trong nhóm... cắt tóc, may gia công, dệt mướn cho một gia đình cùng xóm, xếp bánh vào túi cho một xưởng bánh cũng trong xóm”.

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng đã thoát khỏi cuộc sống khốn khó. Anh nổi tiếng và được khán giả yêu mến đến mức được gọi với danh xưng “Ông hoàng nhạc Việt”. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không có ý nghĩ hưởng thụ. Anh tự nhận mình là người chịu hát nhất Việt Nam. Sở dĩ như vậy không chỉ vì lòng yêu nghề mà anh là người duy nhất làm ra tiền trong gia đình.

Nam ca sĩ tự nhận mình là người chịu hát nhất showbiz - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch: “Rồi đến nghề hát này. Một nghề nhìn vào ai cũng thấy lung linh, nhàn rỗi, sung sướng phè phỡn. Tui làm như một con trâu mặc dù tuổi con heo!

Hát liên tục, hát bất chấp khắp mọi nơi từ Nam ra Bắc, từ Mỹ sang CND, châu Âu, Anh - Úc là liên tục. Có lẽ tui là đứa chịu hát và hát nhiều nhất tại đất nước này. Nghỉ ngơi, đi chơi là những từ khá xa lạ trong sự hiểu biết của mình. Không phải lúc nào cũng khỏe hoài được. Lúc ngã bệnh mới cuống cuồng lo lắng chữa chạy. Những lúc như thế tôi nằm một mình và suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ nhiều nhất là gia đình mình. Nếu như mình nằm xuống thì cái nhà này sẽ ra sao? Cả nhà chỉ có một cái máy in tiền duy nhất thôi. Thế là phải khỏe, để cày nát cuống họng để dành dụm cho mai sau. Thế là lại ngã bệnh, rồi lại suy nghĩ, rồi lại chữa nhanh để cày”.

Không cần nói, chỉ nhìn vào hình ảnh này mọi người có thể thấy được sự yêu mến và trân quý của fan dành cho Đàm Vĩnh Hưng nhiều thế nào - Ảnh: FBNV



Đi đến đâu, Đàm Vĩnh Hưng cũng được người hâm mộ vây quanh - Ảnh: FBNV

Với lịch diễn dày đặc từ trong nước đến hải ngoại, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần đổ bệnh, nhập viện vì làm việc quá sức. Tuy nhiên ngay sau khi khỏe lại, anh vẫn tiếp tục đi hát phục vụ khán giả. Và chính sự cố gắng không ngừng này đã giúp Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự yêu mến của mọi người.

“Cứ như thế, như một sự mặc định của một cái máy. Khổ không kia chứ!? Tui được khán giả yêu thương và trả lương cho tui hằng đêm, và cho tui hào quang rực rỡ nhất và chính hào quang đó lại cho tui nhiều quyền lựa chọn. Trong đó có cả quyền không được phép bệnh. Có những ngày kéo va li đi trong mưa, trong tuyết - tui khóc một mình và tự hỏi mình làm thế này để làm gì? Tui biết rõ chứ! Nhưng chưa lần nào tui trả lời cho câu hỏi ấy - dù chỉ là trong suy nghĩ. Hãy yêu quý và giữ gìn sức khỏe của mình Hưng ơi!", nam ca sĩ tâm sự.