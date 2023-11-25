Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!'

Hậu trường 25/11/2023 09:19

Nhân dịp con gái bước sang tuổi mới, bà Ngọc Hương đã có dòng trạng thái gây chú ý.

Mới đây, bà Ngọc Hương - mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải loạt ảnh đi từ thiện cùng con gái kèm dòng trạng thái đầy tình cảm. Bà viết: "Sáng bay cùng cô ấy, rong ruổi khắp ngỏ hẻm , đoạn xe oto đoạn đèo xe máy…. Một ngày cật lực sẽ chia đem niềm vui đến những số phận éo le không may mắn….. niềm vui đong đầy cùng những nụ cười…

Tối 12 h đêm mới về lại Sài gòn… ngủ một giấc thật ngon lành….Luôn tạ ơn Trời Phật phù hộ độ trì cho gia đình bình an mạnh khoẻ…Chúc cô ấy thêm tuổi mới…. Vạn điều may mắn trong cuộc sống…!".

Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!' - Ảnh 1
mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải loạt ảnh đi từ thiện cùng con gái kèm dòng trạng thái đầy tình cảm.

Theo đó, bà và con gái dường như vừa trở về sau chuyến từ thiện, 12 giờ đêm mới đặt chân đến TP.HCM và kịp đón sinh nhật trong ngày 25/11.

Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!' - Ảnh 2

Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!' - Ảnh 3
 Bà và con gái dường như vừa trở về sau chuyến từ thiện,

Được biết, Hồ Ngọc Hà và mẹ thường cùng nhau đồng hành tham gia công tác thiện nguyện. Như thường lệ, cả hai mẹ con đều ăn mặc đơn giản, không hàng hiệu phủ người. Trong chuyến thăm lần này, hai mẹ con đã đi chùa cầu bình an và thăm trẻ khuyết tật.

Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!' - Ảnh 4

Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!' - Ảnh 5
Cả hai mẹ con đều ăn mặc đơn giản, không hàng hiệu phủ người.
Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!' - Ảnh 6
 hai mẹ con đã đi chùa cầu bình an và thăm trẻ khuyết tật.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà không tham gia vào nghệ thuật mà trước đây bà từng làm việc ở một ngân hàng. Bà rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện cùng con gái nhưng âm thầm theo dõi và ủng hộ con. Sự xuất hiện của bà thường là ở các sự kiện từ thiện cùng Hồ Ngọc Hà.

Mẹ Hồ Ngọc Hà hân hoan chúc mừng sinh nhật con gái, gửi lời nhắn nhủ: 'Chúc cô ấy thêm tuổi mới, vạn điều may mắn trong cuộc sống!' - Ảnh 7
Bà rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện cùng con gái nhưng âm thầm theo dõi và ủng hộ con.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDMCô từng là gương mặt quen thuộc trên ghế "nóng" nhiều chương trình: Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Siêu mẫu Việt Nam, The Remix, The Face Vietnam, Gương mặt thân quen, Asia's Next Top Model mùa 6... 

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