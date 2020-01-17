Mẹ hai con Vy Oanh sợ Tết vì hàng tá nỗi lo: 'Làm mẹ, làm vợ, nội ngoại 2 bên'

Hậu trường 17/01/2020 16:11

"Tết thường là niềm vui của người khác nhưng với em thì bắt đầu biết sợ Tết", đó là nỗi niềm của ca sĩ Vy Oanh trước Tết Nguyên Đán 2020.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải status chia sẻ nỗi lòng vào thời điểm sắp hết năm cũ. Như nhiều chị em khác, bà mẹ hai con đang tất bật lo chu toàn mọi chuyện để chuẩn bị cho gia đình một cái Tết thật tươm tất và đầm ấm. Với cô, Tết là vô số nỗi lo từ việc kinh doanh đến chuyện gia đình khi người giúp việc về quê.

ca si vy oanh va chong
Ở tuổi ngoài 30 và trải qua 2 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn duy trì sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm - Ảnh: FB

Vy Oanh viết: "Trước tiên là vì các vú, nhân viên về quê hết nên em ôm 2 tay hai đứa cũng phải việc trong việc ngoài, nội ngoại 2 bên. Lương thưởng, quà cáp, tổng kết cuối năm, tất niên, họp mặt, hát xuân, trang trí nhà cửa... Làm mẹ, làm vợ, làm phụ nữ gia đình, làm kinh tế, làm đẹp... Tóm lại là làm nhanh nhanh đi, rên tí lại hết ngày bây giờ. Phụ nữ Việt Nam giỏi quá, cố lên, sức mạnh vô địch".

ca si vy oanh va chong 1
Vy Oanh sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân giàu có - Ảnh: FB
ca si vy oanh va chong 2
Dù bận rộn công việc nhưng cô vẫn lo chu toàn cho chồng và hai con - Ảnh: FB

Tài năng, xinh đẹp và thông minh, ca sĩ Vy Oanh được rất nhiều chị em ngưỡng mộ. Dù lấy chồng đại gia giàu có, giọng ca "Đồng xanh" vẫn không ở nhà hưởng thụ mà tự phát triển sự nghiệp riêng.

Sau thời gian sang Mỹ sinh con, Vy Oanh về nước tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Ngoài ra, cô còn mở công ty riêng và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực để không phụ thuộc vào chồng. Ở tuổi 35, nữ ca sĩ sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp thành công rực rỡ đáng mơ ước.

Công khai ảnh thời bí mật sinh con ở Mỹ, Vy Oanh khiến fan thốt lên: 'Biến hình xuất sắc'

Công khai ảnh thời bí mật sinh con ở Mỹ, Vy Oanh khiến fan thốt lên: 'Biến hình xuất sắc'

Sau nhiều năm giấu kín, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng tải loạt ảnh tăng cân, da đen sạm lúc mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh chồng Vy Oanh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026