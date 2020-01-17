Mẹ hai con Vy Oanh sợ Tết vì hàng tá nỗi lo: 'Làm mẹ, làm vợ, nội ngoại 2 bên'

"Tết thường là niềm vui của người khác nhưng với em thì bắt đầu biết sợ Tết", đó là nỗi niềm của ca sĩ Vy Oanh trước Tết Nguyên Đán 2020.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải status chia sẻ nỗi lòng vào thời điểm sắp hết năm cũ. Như nhiều chị em khác, bà mẹ hai con đang tất bật lo chu toàn mọi chuyện để chuẩn bị cho gia đình một cái Tết thật tươm tất và đầm ấm. Với cô, Tết là vô số nỗi lo từ việc kinh doanh đến chuyện gia đình khi người giúp việc về quê.

Ở tuổi ngoài 30 và trải qua 2 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn duy trì sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm - Ảnh: FB

Vy Oanh viết: "Trước tiên là vì các vú, nhân viên về quê hết nên em ôm 2 tay hai đứa cũng phải việc trong việc ngoài, nội ngoại 2 bên. Lương thưởng, quà cáp, tổng kết cuối năm, tất niên, họp mặt, hát xuân, trang trí nhà cửa... Làm mẹ, làm vợ, làm phụ nữ gia đình, làm kinh tế, làm đẹp... Tóm lại là làm nhanh nhanh đi, rên tí lại hết ngày bây giờ. Phụ nữ Việt Nam giỏi quá, cố lên, sức mạnh vô địch".

Vy Oanh sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân giàu có - Ảnh: FB

Dù bận rộn công việc nhưng cô vẫn lo chu toàn cho chồng và hai con - Ảnh: FB

Tài năng, xinh đẹp và thông minh, ca sĩ Vy Oanh được rất nhiều chị em ngưỡng mộ. Dù lấy chồng đại gia giàu có, giọng ca "Đồng xanh" vẫn không ở nhà hưởng thụ mà tự phát triển sự nghiệp riêng.

Sau thời gian sang Mỹ sinh con, Vy Oanh về nước tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Ngoài ra, cô còn mở công ty riêng và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực để không phụ thuộc vào chồng. Ở tuổi 35, nữ ca sĩ sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp thành công rực rỡ đáng mơ ước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-hai-con-vy-oanh-so-tet-vi-hang-ta-noi-lo-lam-me-lam-vo-noi-ngoai-2-ben-349039.html