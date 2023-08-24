Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em

Hậu trường 24/08/2023 09:33

Chiều tối ngày 23/8, Minh Hằng đã chính thức hạ sinh con đầu lòng sau nhiều tháng chờ đợi. Sau sinh, 'Bé Heo' vẫn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Cụ thể, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải ảnh Minh Hằng chụp cùng hội chị em gồm: Đông Nhi, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh sau khi hạ sinh em bé vào chiều tối qua. 

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em - Ảnh 1
Mẹ bỉm không ngại đọ sắc cùng hội chị em thân thiết

Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đã cùng nhau quây quần để hỏi thăm, chúc mừng người chị em thân thiết sinh con. Phạm Quỳnh Anh còn khéo léo "xin vía" thay cho hội chị em: "Hello con trai. Cho các cô xin vía nhé". 

Càng đáng chú ý hơn khi dù mới trải qua quãng thời gian lâm bồn mệt nhọc song Minh Hằng vô cùng rạng rỡ, tươi tắn. 

Được biết, trong thời gian mang thai, Minh Hằng được đánh giá là 1 trong những mẹ bầu đẹp nhất nhì làng giải trí. Cô nàng liên tục cập nhật hình ảnh thai kỳ với vóc dáng không tăng cân quá nhiều, đường nét khuôn mặt cũng thanh thoát như thời còn son. 

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em - Ảnh 2Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em - Ảnh 3

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em - Ảnh 4
 Nhan sắc của nữ diễn viên trong thời gian thai nghén 

Chiều tối hôm qua, sau khi đón con đầu lòng, nữ diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc không giấu khỏi cảm xúc nghẹn ngào và chia sẻ trên trang cá nhân: "Chào mừng bé Mỡ đã đến với mẹ sau 9 tháng đợi chờ ngóng trông". 

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em - Ảnh 5

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em - Ảnh 6
 Em bé chào đời khiến nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc, xúc động

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ sự chúc mừng và hạnh phúc thay mẹ bỉm khi trộm vía em bé chào đời khỏe mạnh, cứng cáp.

HOT: Minh Hằng hạ sinh con trai đầu lòng

HOT: Minh Hằng hạ sinh con trai đầu lòng

Sau thời gian chờ đợi, Minh Hằng và chồng đã chào đón con đầu lòng ra đời vào ngày hôm nay (23/8).

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Từ khóa:   Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng Minh Hằng sinh con

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