Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng

Hậu trường 11/08/2023 09:56

Hiện tại, mẹ bầu Minh Hằng đang bước vào những tháng cuối thai kì để chuẩn bị đón nhóc tỳ đầu lòng.

Đầu tháng 8/2023 vừa qua, Minh Hằng cho biết cô đã kết thúc chuyến du lịch cuối cùng trong thai kỳ để tập trung nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày lâm bồn. Ở những tháng cuối, phần bụng của nữ ca sĩ ngày càng to tròn, nhô cao "vượt mặt". 

Được mệnh danh là mỹ nhân của showbiz Việt, nhưng khi mang trong mình 1 thiên thần nhỏ, Minh Hằng vẫn có cùng nỗi khổ với hội chị em. Đường nét gương mặt của cô thay đổi chuẩn "bà bầu sắp sinh". "Bé Heo" lộ rõ dấu hiệu tăng cân nhanh, phần cánh tay và cổ tròn trịa trông thấy. Đặc biệt, gương mặt nữ diễn viên bầu bĩnh hơn với chiếc mũi nở to, nọng cằm thấy rõ. 

Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng - Ảnh 1
Nữ ca sĩ cũng lộ dấu hiệu phá nét ở những tháng cận ngày sinh

Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn rất chăm diễn đồ hở bạo khoe trọn bụng bầu. Tối ngày 10/8, Minh Hằng vừa đăng tải loạt ảnh mới khi diện áo croptop phối cùng quần jeans. "Trộm vía" giữ được làn da trắng hồng rạng rỡ của Minh Hằng khiến dân tình không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.  

Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng - Ảnh 2Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng - Ảnh 3

Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng - Ảnh 4
 Những tháng cuối thai kỳ, Minh Hằng vẫn rạng ngời

Suốt hành trình mang thai, nữ diễn viên luôn thoải mái chia sẻ cuộc sống thường nhật lên mạng xã hội. Với tiêu chí bầu vẫn phải đẹp, nữ diễn viên phim Vừa Đi Vừa Khóc không ngại trang điểm, ăn diện lộng lẫy mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng - Ảnh 5

Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng - Ảnh 6
 Mẹ bầu đẹp nhất nhì showbiz Việt gọi tên Minh Hằng

Cô còn khiến kỳ mang thai trở nên lý thú khi chơi hết mình, cùng chồng đi du lịch khắp nơi. Thời điểm bụng bầu nhô cao, cô vẫn không ngại việc leo núi, lặn biển và trải nghiệm những hoạt động phải vận động mạnh. 

Minh Hằng tăng cân, mũi nở to 'phá nét' ở tháng cuối thai kỳ, vẫn diện đồ hở bạo, háo hức chờ ngày đón con đầu lòng - Ảnh 7

Để có tinh thần thoải mái, chuẩn bị cho 1 thiên thần sắp chào đời, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ những hoạt động thư giãn như mát xa, tập yoga, vẽ tranh, ngắm cảnh,... Đặc biệt, cô cũng hạnh phúc khi ông xã luôn ở cạnh, đồng hành cùng vợ suốt thai kỳ, giúp cô giảm bớt căng thẳng cũng như nỗi lo lắng sắp làm mẹ.

Minh Hằng vừa có động thái ẩn ý về ngày 'lâm bồn', một sao Việt nhanh chóng dành lời động viên ấm áp cho mẹ bầu

Minh Hằng vừa có động thái ẩn ý về ngày 'lâm bồn', một sao Việt nhanh chóng dành lời động viên ấm áp cho mẹ bầu

Trong bài viết mới đây, Minh Hằng cho biết bản thân sẽ bắt đầu 'ở ẩn', chờ ngày hạ sinh con đầu lòng.

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Từ khóa:   Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng sao Việt

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