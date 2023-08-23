HOT: Minh Hằng hạ sinh con trai đầu lòng

Mới đây, cộng đồng mạng đã một phen bất ngờ khi Minh Hằng thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, cộng đồng mạng đã một phen bất ngờ khi Minh Hằng thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, cô viết: "Chào mừng bé Mỡ đã đến với mẹ sau 9 tháng đợi chờ ngóng trông". Xem qua hình ảnh, có thể thấy sức khỏe của hai mẹ con nữ diễn viên vẫn ổn định. Bài viết đã nhanh chóng nhận sự tương tác từ cộng đồng mạng, bạn bè và người hâm mộ đã để lại vô vàn lời chúc sức khỏe cho 2 mẹ con.