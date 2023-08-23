HOT: Minh Hằng hạ sinh con trai đầu lòng

Sau thời gian chờ đợi, Minh Hằng và chồng đã chào đón con đầu lòng ra đời vào ngày hôm nay (23/8).
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Mới đây, cộng đồng mạng đã một phen bất ngờ khi Minh Hằng thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, cô viết: "Chào mừng bé Mỡ đã đến với mẹ sau 9 tháng đợi chờ ngóng trông". Xem qua hình ảnh, có thể thấy sức khỏe của hai mẹ con nữ diễn viên vẫn ổn định. Bài viết đã nhanh chóng nhận sự tương tác từ cộng đồng mạng, bạn bè và người hâm mộ đã để lại vô vàn lời chúc sức khỏe cho 2 mẹ con.
Đầu tháng 3, Minh Hằng xác nhận mang thai con đầu lòng sau 9 tháng kết hôn với chồng doanh nhân. Được biết, cô mang thai bằng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu làm mẹ ở tuổi 36, cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.
Suốt hành trình mang thai, cô nàng luôn thoải mái chia sẻ cuộc sống thường nhật lên mạng xã hội. Người đẹp không lộ dấu hiệu mệt mỏi mà vẫn tươi tắn, năng động. Với tiêu chí bầu vẫn phải đẹp, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc không ngại trang điểm, tự tin diện những trang phục khoe dáng, gây ấn tượng bởi nhan sắc cùng thần thái rạng ngời trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng tại các sự kiện.
Minh Hằng sinh năm 1987 là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt. Không chỉ thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, đóng phim, người đẹp còn khiến fan ngưỡng mộ trước ngoại hình "lão hóa ngược" theo thời gian.