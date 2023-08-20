Minh Hằng sắp lâm bồn mà vẫn chăm chỉ tập thể dục, vóc dáng mẹ bầu gây chú ý

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip cô đi tập pilates. Được biết, cô đang ở tháng cuối thai kỳ và chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ đến ngày dự sinh. Có thể thấy vóc dáng của cô nàng đã có phần mũm mĩm hơn, nhất là chiếc bụng bầu vượt mặt nhưng nữ diễn viên vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống.

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip cô đi tập pilates.

Cụ thể, trong đoạn clip, Minh Hằng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn khi tập pilates với dụng cụ hỗ trợ, bóng, không cho thấy bất cứ sự mệt mỏi nào. Vẻ tươi tắn và khỏe khoắn của Minh Hằng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và nể phục.