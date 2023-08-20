Minh Hằng sắp lâm bồn mà vẫn chăm chỉ tập thể dục, vóc dáng mẹ bầu gây chú ý

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ với năng lượng của Minh Hằng dù cô sắp vượt cạn.
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Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip cô đi tập pilates. Được biết, cô đang ở tháng cuối thai kỳ và chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ đến ngày dự sinh. Có thể thấy vóc dáng của cô nàng đã có phần mũm mĩm hơn, nhất là chiếc bụng bầu vượt mặt nhưng nữ diễn viên vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống.
Cụ thể, trong đoạn clip, Minh Hằng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn khi tập pilates với dụng cụ hỗ trợ, bóng, không cho thấy bất cứ sự mệt mỏi nào. Vẻ tươi tắn và khỏe khoắn của Minh Hằng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và nể phục.
Dù đang trong giai đoạn mang thai nhưng người đẹp không lộ dấu hiệu mệt mỏi mà vẫn tươi tắn, năng động. Trong thời điểm này, Minh Hằng duy trì lối sống lành mạnh để cô có cơ thể dẻo dai, không tăng cân quá nhiều và dễ sinh.
Thân hình của giọng ca Một vòng trái đất tuy có phần 'phì nhiêu', gương mặt có chút bầu bĩnh hơn trước đây nhưng cô vui vẻ chấp nhận mỗi thay đổi trên cơ thể đồng hành với sự trưởng thành của đứa con đầu lòng trong bụng.
Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động nổi bật ở vai trò ca sĩ, diễn viên ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới cùng ông xã doanh nhân sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Tháng 3/2023, cô nàng gây chú ý khi thông báo mang thai đôi con đầu lòng nhờ lựa chọn biện pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Lần đầu làm mẹ ở tuổi 36, cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.