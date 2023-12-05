MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần

Hậu trường 05/12/2023 12:40

Sau khi 'tân trang' lại, MC Thanh Bạch tự tin xuất hiện khiến dân tình ngỡ ngàng với diện mạo khác lạ ở độ tuổi U70. Đồng thời những chia sẻ về cuộc sống hiện tại gây chú ý.

 

Mới đây, những hình ảnh MC Thanh Bạch đi “tân trang nhan sắc” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ở tuổi U70, nam MC không ngần ngại chỉnh sửa để có ngoại hình hoàn hảo nhất. Loạt ảnh của MC Thanh Bạch nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần - Ảnh 1
 Hình ảnh MC Thanh Bạch đi “tân trang nhan sắc” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của nam MC, anh cho biết lông mày bị thưa do rụng nhiều nên muốn cải thiện. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn muốn làm môi để trông diện mạo tươi tắn hơn. MC Thanh Bạch cho biết: "Hồi xưa cách đây 10 mấy năm, tôi cũng đã làm lông mày rồi. Theo thời gian thì lông mày rụng, thưa đi rất là nhiều. Bây giờ mình muốn làm cho nó sáng hơn".

MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ chia sẻ làm môi để trông diện mạo tươi tắn hơn.

Sau khi làm đẹp, Thanh Bạch tỏ ra hài lòng về diện mạo mới của mình. Mới đây, ông tự tin xuất hiện tại một sự kiện, được nhiều người khen vẫn trẻ trung, năng động, đầy năng lượng. Tuy nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy anh đã có nhiều dấu hiệu tuổi tác như làn da xuất hiện nếp nhăn cũng như tóc bị bạc nhiều.

MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần - Ảnh 3
Thanh Bạch xuất hiện đầy năng lượng, được khen trẻ trung sau khi "tân trang" nhan sắc.

Người cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp là quyền của tất cả mọi người và không ai có quyền cấm đoán. Có người thì nhận xét là sau khi làm mày và môi thì nhìn Thanh Bạch trông khá lạ lẫm, nhiều người còn không nhận ra. Nhất là khi nam MC không đeo mắt kính trong lần xuất hiện này. Đó giờ, mắt kính được xem là "vật bất ly thân" và góp phần làm nên hình ảnh của nam MC trong mắt nhiều khán giả.

MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần - Ảnh 4

Thanh Bạch làm MC dẫn dắt đêm nhạc của Diệp Ngọc Hương.

Bên cạnh đó, khá nhiều người bất ngờ khi lâu lắm rồi Thanh Bạch mới xuất hiện lại trên mạng xã hội sau ồn ào với vợ cũ. Trước đó, vợ cũ của anh là Xuân Hương đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ lại những “nội tình” về cuộc hôn nhân cũ. Nghệ sĩ Xuân Hương gọi cuộc hôn nhân của mình và MC Thanh Bạch là “địa ngục”. Sau những ồn ào đó, MC Thanh Bạch cũng ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đi làm việc.

Thập niên trước, MC Thanh Bạch từng "làm mưa làm gió" các sân khấu trên cả nước khi tham gia nhóm "Tuổi trẻ cười sống" hay chương trình hài kịch "Những người thích đùa",... Không chỉ có khả năng về diễn xuất, Thanh Bạch còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực âm nhạc với vai trò ca sĩ. Đặc biệt, lối dẫn duyên dáng giúp anh trở nên nổi tiếng hơn và sau này khán giả phần lớn nhớ đến nam nghệ sĩ với vai trò MC. Anh cũng từng là "ngôi sao" của các gameshow truyền hình ăn khách.

MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần - Ảnh 5
MC Thanh Bạch từng có hôn nhân 20 năm với nghệ sĩ Xuân Hương, ly hôn khá ồn ào. 

Tuy khá thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư của nam MC lại khá ồn ào. Anh từng có cuộc hôn nhân nghệ sĩ Xuân Hương. Cả hai yêu từ khi còn học chung ở giảng đường, cùng đi du học, cùng đi diễn ở khắp nơi trong và ngoài nước. Thế nhưng vào năm 2006, sau 20 năm gắn bó, hôn nhân của Thanh Bạch tan vỡ.

Đến năm 2016, nam MC một lần nữa gây sốc khi tổ chức đám cưới cùng bà Thúy Nga - chủ của một trung tâm ca nhạc nổi tiếng của hải ngoại. Dù vợ mới hơn tới 15 tuổi nhưng MC Thanh Bạch vẫn yêu say đắm và từng tổ chức cưới tới 10 lần. Tuy nhiên sau khi vợ cũ lên tiếng, nam MC sống kín tiếng đời tư.

MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần - Ảnh 6
Năm 2016, nam MC một lần nữa gây sốc khi tổ chức đám cưới cùng bà Thúy Nga, tổ chức cưới đến 10 lần. Ảnh: VietNamNet. 

Ở tuổi U70, MC Thanh Bạch cho biết cuộc sống của mình rất thoải mái, chủ yếu tìm niềm vui từ công việc giảng dạy ở nhiều địa điểm khác nhau như Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, Nhà Văn hóa Thanh Niên và một số trung tâm đào tạo nghệ thuật. Nam MC tiết lộ ông tự chạy xe máy đi dạy, thỉnh thoảng nhận dẫn dắt cho một số sự kiện, làm giám khảo các chương trình.

MC Thanh Bạch tái xuất với diện mạo khác lạ, tân trang nhan sắc ở tuổi U70, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi tổ chức cưới tới 10 lần - Ảnh 7
Hiện tại MC Thanh Bạch chủ yếu tập trung giảng dạy.

Theo MC sinh năm 1959, công việc giảng dạy cho mình nhiều năng lượng tích cực. Sự tương tác với học trò giúp ông giữ được tinh thần thoải mái, lạc quan nên công việc này không khiến ông mệt vì được làm đúng vai trò mình yêu thích.

Xôn xao hình ảnh MC Thanh Bạch quỳ gối, bật khóc nức nở trước 3 em gái trong đám tang của mẹ, nghe đến lý do khiến ai nấy cũng không kiềm được xúc động!

Xôn xao hình ảnh MC Thanh Bạch quỳ gối, bật khóc nức nở trước 3 em gái trong đám tang của mẹ, nghe đến lý do khiến ai nấy cũng không kiềm được xúc động!

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