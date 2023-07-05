Mới đây, hình ảnh MC Thanh Bạch đội tang trắng, quỳ khóc trước mặt các em gái của mình trong lễ tang mẹ đã khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc trước hành động này.

Sáng sớm ngày 28/6, MC Thanh Bạch bất ngờ cập nhật ảnh bìa trên trang cá nhân là hình bông sen trắng trên nền đen, thông báo tin tang sự khiến nhiều người xót xa. Được biết, mẹ của nam MC vừa qua đời sau cơn bạo bệnh. Sau đó, hình ảnh MC Thanh Bạch tiều tuỵ, đầu đội khăn tang trắng, tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến thăm viếng mẹ lần cuối khiến ai nấy đều chạnh lòng, không kiềm được xúc động. Lễ tang mẹ nam MC được tổ chức tại Vĩnh Long.

Hình ảnh MC Thanh Bạch tiều tuỵ, đầu đội khăn tang trắng, tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến thăm viếng mẹ lần cuối khiến ai nấy đều chạnh lòng, không kiềm được xúc động Mới đây, hình ảnh MC Thanh Bạch đội tang trắng, quỳ khóc trước mặt các em gái của mình trong lễ tang mẹ đã khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc trước hành động này. Tuy nhiên, sau lời chia sẻ về lý do khiến nhiều người xúc động. Mới đây, hình ảnh MC Thanh Bạch đội tang trắng, quỳ khóc trước mặt các em gái của mình trong lễ tang mẹ đã khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc trước hành động này Cụ thể, MC Thanh Bạch đã bật khóc nói lời cảm ơn đến các em gái vì đã thay anh chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già. Thanh Bạch quỳ gối, cầm tay các em nói: "Các em gái của tôi lo cho ba mẹ tôi tuổi già, nếu là con trai như tôi thì có lẽ bay tới đâu rồi... Anh xin được cảm ơn những người em gái của anh, đã thay anh chăm sóc cho ba mẹ khi tuổi già".

MC Thanh Bạch đã bật khóc nói lời cảm ơn đến các em gái vì đã thay anh chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già Trong các hình ảnh tại lễ tang, Thanh Bạch xuất hiện với vẻ ngoài hốc hác, bơ phờ, khác hoàn toàn với hình ảnh hoạt náo trên sân khấu mà khán giả thường thấy. Bên dưới các bình luận bài viết, ai nấy cũng gửi lời chia buồn và động viên đến nam MC sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này. Trong các hình ảnh tại lễ tang, Thanh Bạch xuất hiện với vẻ ngoài hốc hác, bơ phờ, khác hoàn toàn với hình ảnh hoạt náo trên sân khấu mà khán giả thường thấy Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, MC Thanh Bạch đã gặt hái được nhiều thành công nhất định và có chỗ đứng vững trong làng MC. Ông còn là bậc "thầy" khi đào tạo ra thế hệ MC mới. Nam MC gây ấn tượng với lối dẫn hoạt náo duyên dáng nhờ được đào tạo bài bản từ Nga về. Ở tuổi 64, Thanh Bạch chọn sống khép kín hơn thời trẻ, thay đổi tư tưởng, học cách yêu thương bản thân và tận hưởng niềm vui bên con cháu.

MC Thanh Bạch lộ vóc dáng tiều tuỵ, đầu đội khăn trắng nghẹn ngào trong tang lễ của mẹ Hình ảnh MC Thanh Bạch đội khăn tang trắng, tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến thăm viếng mẹ khiến ai nấy đều chạnh lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-hinh-anh-mc-thanh-bach-quy-goi-bat-khoc-nuc-no-truoc-3-em-gai-trong-am-tang-cua-me-nghe-en-ly-do-khien-ai-nay-cung-khong-kiem-uoc-xuc-ong-598853.html