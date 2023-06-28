MC Thanh Bạch thông báo tang sự rạng sáng sớm, nhiều sao Việt gửi lời chia buồn

Cách đây ít giờ, rạng sáng sớm ngày 28/6, MC Thanh Bạch bất ngờ cập nhật ảnh bìa là hình bông sen trắng trên nền đen. Hình ảnh này thường thể hiện ý nghĩa người đã khuất hoặc tưởng nhớ đến người thân.

Dù chỉ cập nhật hình ảnh hoa sen trắng nền đen và không chia sẻ bất kỳ thông tin gì, nhưng phía dưới bài trạng thái của MC Thanh Bạch, rất đông đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ vào gửi lời chia buồn với ông:

- "Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Bạch"

- "Xin chia buồn với em em cùng gia đình câu mong hương Linh sớm về miền cực lạc"

- "Con xin được chia buồn cùng chú và gia đình ạ!"

- "Xin thành kính phân ưu sâu sắc cùng gia đình nhé"

- "Em xin thành kính phân ưu!"

- "Con chia buồn cùng Thầy"

- "Em thành kính phân ưu cùng gia đình và anh! Cầu nguyện cho Hương Linh sớm Vãng Sanh về Thế giới Tây phương cực lạc. Nam mô a di đà Phật"

- "Thành kính phân ưu cùng MC Thanh Bạch và tang quyến!"

Khá đông người hâm mộ và nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn, động viên MC Thanh Bạch như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, diễn viên Xuân Nghị, ca sĩ Noo Phước Thịnh,...

MC Thanh Bạch sinh ngày 1/12/1959, là người con của đất Vĩnh Long. Ông được biết đến là một người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh và diễn viên hài nổi tiếng thập niên 1980-1990. Năm 2000-2001, Thanh Bạch nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình với chương trình ca nhạc thiếu nhi Bé khoẻ bé ngoan 1&2. Sau đó, ông trở thành MC cho nhiều chương trình sân khấu lớn trong nước và các gameshow truyền hình ăn khách như "Duyên dáng Việt Nam", "Một thoáng Sài Gòn", "Nốt nhạc vui", "Siêu thị may mắn", "Đi tìm ẩn số",...

MC Thanh Bạch nổi tiếng thập niên 1980-1990 với những phong cách "độc-lạ"

Nhiều năm hoạt động trong giới nghệ thuật, MC Thanh Bạch đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Ở tuổi 64, Thanh Bạch chọn sống khép kín hơn thời trẻ, thay đổi tư tưởng, học cách yêu thương bản thân và tận hưởng niềm vui bên con cháu.

Hiện tại, nam MC chưa tiết lộ thông tin cụ thể về thông tin này.