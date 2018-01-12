MC Mai Ngọc tiết lộ tin nhắn 'sốc' của bố chồng gửi cho cô trong ngày sinh nhật

Bất ngờ chia sẻ tin nhắn độc đáo “có một không hai” của bố chồng gửi cho mình trong ngày sinh nhật, MC Mai Ngọc khiến công chúng không khỏi bật cười.

Mai Ngọc là cái tên khá quen thuộc với công chúng cả nước. Với vẻ ngoài cuốn hút cùng giọng nói ngọt ngào, cách nói chuyện thông minh, nữ MC thời tiết xinh đẹp nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Không chỉ thành công trong công việc, Mai Ngọc còn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau 1 năm về chung nhà với ông xã đại gia Nam Lê, cặp đôi đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất bên nhau. Cả hai thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng mơ ước của MC Mai Ngọc và ông xã - Ảnh: FBNV Ngoài ra nữ MC tài năng còn khiến nhiều chị em ao ước khi được cả gia đình chồng thương yêu và quý mến. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Mai Ngọc vừa chia sẻ tin nhắn “siêu” độc đáo của bố chồng trong ngày sinh nhật - cũng là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cô và ông xã - khiến cư dân mạng thích thú. Cô viết: “31/12/2017 – sinh nhật và cũng là một năm ngày cưới Nam và Ngọc. ‘Chúc mừng sinh nhật con gái, có một cái bánh sinh nhật rất là hoành tráng. Chúc con tuổi mới trẻ, đẹp, và con đừng sợ nó, con múc nó, con đấm bốc, con tập đấm bốc, con múc nó cho bố nha’ – Trích lời bố chồng Ngọc”.

Mai Ngọc xúc động đăng dòng trạng thái cảm ơn bố chồng và những người thân yêu - Ảnh: FBNV Nữ MC xinh đẹp cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người thân trong gia đình luôn bên cạnh và ủng hộ cô: “Cảm ơn bố mẹ 2 bên đã luôn yêu thương bọn con. Và có lẽ điều may mắn nhất trên cuộc đời Ngọc là có bố mẹ chồng tâm lý nhất trên đời. Bố chồng lúc nào cũng lo con dâu bị thiệt, bị bắt nạt. Cảm ơn anh chồng khó tính nhất thế gian đã luôn nuông chiều em…”. Nữ MC nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, "hot girl thời tiết" Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới Nghía qua không gian bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy của hot girl thời tiết Mai Ngọc, nhiều người choáng ngợp trước độ giàu có và chịu chi của ông xã cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-mai-ngoc-tiet-lo-tin-nhan-soc-cua-bo-chong-gui-cho-co-trong-ngay-sinh-nhat-266498.html