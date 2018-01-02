Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, "hot girl thời tiết" Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới

Nghía qua không gian bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy của hot girl thời tiết Mai Ngọc, nhiều người choáng ngợp trước độ giàu có và chịu chi của ông xã cô.
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Nhân dịp sinh nhật tuổi 28, "hot girl thời tiết" Mai ngọc được ông xã tổ chức bữa tiệc hoành tráng ở một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội. Trong không gian ngập tràn nến và hoa tươi đắt tiền, Mai Ngọc xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa. Cô không ngừng nở nụ cười hạnh phúc khi nhận tình cảm đặc biệt từ bạn bè, đồng nghiệp và chồng.
Một năm trước, Mai Ngọc lên xe hoa cùng một đại gia trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Từ đó đến nay, cô khiến cư dân mạng ghen tị khi thường xuyên đi du lịch và tận hường cuộc sống trong nhung lụa.
Mỗi dịp đặc biệt, ông xã Mai Ngọc đều biết cách chiều lòng vợ khi tổ chức những bữa tiệc sang trọng hoặc đưa cô đi du ngoạn châu Âu. Ngày 31/12 vừa qua, người đẹp thời tiết cũng đã trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ bên chồng và bạn bè.
Dù đã có đêm mừng tuổi mới rình rang như đám cưới, song Mai Ngọc vẫn khiêm tốn tự nhận đây chỉ là bữa tiệc nho nhỏ.
“Năm cũ khép lại với một bữa tiệc nhỏ, với niềm vui và cảm xúc ở lại mãi mãi. Chào năm mới 2018, chúc những điều tuyệt vời nhất đến với những người thân yêu và bạn bè ở khắp nơi. Cảm ơn những lời chúc sinh nhật tuyệt vời mọi người đã gửi đến.
31/12 khép lại với hòm tin nhắn đầy ắp, những cuộc gọi nhỡ, hoa và quà, tôi hiểu mọi người yêu thương tôi nhiều thế nào. Có lẽ ngày hôm nay tôi là cô gái hạnh phúc nhất" - Mai Ngọc viết.