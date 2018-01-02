Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, "hot girl thời tiết" Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới

Hậu trường 02/01/2018 17:01

Nghía qua không gian bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy của hot girl thời tiết Mai Ngọc, nhiều người choáng ngợp trước độ giàu có và chịu chi của ông xã cô.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 28, "hot girl thời tiết" Mai ngọc được ông xã tổ chức bữa tiệc hoành tráng ở một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội. Trong không gian ngập tràn nến và hoa tươi đắt tiền, Mai Ngọc xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa. Cô không ngừng nở nụ cười hạnh phúc khi nhận tình cảm đặc biệt từ bạn bè, đồng nghiệp và chồng.

Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 1
Mai Ngọc hạnh phúc khi được chồng tổ chức bữa tiệc sinh nhật xa hoa - Ảnh: FBNV

Một năm trước, Mai Ngọc lên xe hoa cùng một đại gia trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Từ đó đến nay, cô khiến cư dân mạng ghen tị khi thường xuyên đi du lịch và tận hường cuộc sống trong nhung lụa.

Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 2
Lấy chồng đại gia, cô gái thời tiết khiến nhiều người ghen tị khi có cuộc sống ngập trong nhung lụa - Ảnh: FBNV

Mỗi dịp đặc biệt, ông xã Mai Ngọc đều biết cách chiều lòng vợ khi tổ chức những bữa tiệc sang trọng hoặc đưa cô đi du ngoạn châu Âu. Ngày 31/12 vừa qua, người đẹp thời tiết cũng đã trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ bên chồng và bạn bè.

Dù đã có đêm mừng tuổi mới rình rang như đám cưới, song Mai Ngọc vẫn khiêm tốn tự nhận đây chỉ là bữa tiệc nho nhỏ.

Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 3
Những món quà Mai Ngọc nhận được nhân dịp sinh nhật tuổi 28 - Ảnh: FBNV
Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 4
Sinh nhật của Mai Ngọc được tổ chức rình rang như đám cưới - Ảnh: FBNV

“Năm cũ khép lại với một bữa tiệc nhỏ, với niềm vui và cảm xúc ở lại mãi mãi. Chào năm mới 2018, chúc những điều tuyệt vời nhất đến với những người thân yêu và bạn bè ở khắp nơi. Cảm ơn những lời chúc sinh nhật tuyệt vời mọi người đã gửi đến.

31/12 khép lại với hòm tin nhắn đầy ắp, những cuộc gọi nhỡ, hoa và quà, tôi hiểu mọi người yêu thương tôi nhiều thế nào. Có lẽ ngày hôm nay tôi là cô gái hạnh phúc nhất" - Mai Ngọc viết.

Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 5
Bạn bè hội tụ chúc mừng tuổi mới của "hot girl thời tiết" - Ảnh: FBNV
Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 6
Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn có giá đắt đỏ bậc nhất tại Hà Nội - Ảnh: FBNV
Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 7
Sau khi kết hôn, Mai Ngọc được chồng cưng chiều như công chúa - Ảnh: FBNV
Lấy chồng đại gia đếm tiền không xuể, 'hot girl thời tiết' Mai Ngọc làm tiệc sinh nhật rình rang như đám cưới - Ảnh 8
Người đẹp ngồi giữa một rừng quà, vừa bóc vừa đọc tên từng món - Ảnh: FBNV
Choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa của hot girl thời tiết Mai Ngọc sau 1 năm về nhà chồng

Choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa của hot girl thời tiết Mai Ngọc sau 1 năm về nhà chồng

Hot girl thời tiết Mai Ngọc đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh như mơ khi thường xuyên được ông xã tháp tùng đi du lịch ở những nơi xa hoa tráng lệ.

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