Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trịnh Kim Chi đăng dòng trạng thái đầy xúc động trong ngày sinh nhật ông xã.

Cô viết: “Thương lắm, hôm nay sinh nhật ảnh mà vợ phải đi diễn, con gái lọ mọ làm bánh tặng ba từ buổi trưa, sinh nhật đơn giản vậy thôi nha ông xã… 3 mẹ con yêu ba. Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người thân yêu…”.