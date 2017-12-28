Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố

Hậu trường 28/12/2017 13:41

Khoe con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố, Trịnh Kim Chi mát lòng khi nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người thân.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trịnh Kim Chi đăng dòng trạng thái đầy xúc động trong ngày sinh nhật ông xã.

Cô viết: “Thương lắm, hôm nay sinh nhật ảnh mà vợ phải đi diễn, con gái lọ mọ làm bánh tặng ba từ buổi trưa, sinh nhật đơn giản vậy thôi nha ông xã… 3 mẹ con yêu ba. Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người thân yêu…”.

Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi khoe ảnh của gia đình mừng sinh nhật ông xã - Ảnh: FBNV

Bà mẹ 2 con chia sẻ, vì bận rộn với công việc diễn xuất nên không thể về sớm và chuẩn bị cho sinh nhật ông xã Võ Trấn Phương. Tuy nhiên, cô vô cùng xúc động khi con gái lớn Khánh Ngân đã tất bật chuẩn bị bánh mừng sinh nhật ba. Bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình.

Bên cạnh dòng trạng thái tình cảm gửi đến người bạn đời của mình trong ngày đặc biệt, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 cũng không quên chia sẻ hình ảnh cô và ông xã hạnh phúc bên cạnh 2 cô con gái xinh đẹp Khánh Ngân và Ánh Vy.

Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố - Ảnh 2
Không ồn ào, xa hoa nhưng cả gia đình vẫn rất hạnh phúc, ngọt ngào khi ở bên nhau - Ảnh: Internet
Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố - Ảnh 3
Ông xã Trịnh Kim Chi - doanh nhân Võ Trấn Phương cười rạng rỡ chụp ảnh cùng con gái Khánh Ngân trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV
Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố - Ảnh 4
Cận cảnh chiếc bánh Khánh Ngân làm tặng bố trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV
Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố - Ảnh 5
Anh nhận được rất nhiều quà từ vợ và các con - Ảnh: FBNV
Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố - Ảnh 6
Tổ ấm nhỏ của Trịnh Kim Chi và Võ Trấn Phương nhận được nhiều lời khen và chúc mừng của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
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