Trịnh Kim Chi hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố

Khoe con gái lớn biết làm bánh mừng sinh nhật bố, Trịnh Kim Chi mát lòng khi nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người thân.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trịnh Kim Chi đăng dòng trạng thái đầy xúc động trong ngày sinh nhật ông xã.
Cô viết: “Thương lắm, hôm nay sinh nhật ảnh mà vợ phải đi diễn, con gái lọ mọ làm bánh tặng ba từ buổi trưa, sinh nhật đơn giản vậy thôi nha ông xã… 3 mẹ con yêu ba. Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người thân yêu…”.
Bà mẹ 2 con chia sẻ, vì bận rộn với công việc diễn xuất nên không thể về sớm và chuẩn bị cho sinh nhật ông xã Võ Trấn Phương. Tuy nhiên, cô vô cùng xúc động khi con gái lớn Khánh Ngân đã tất bật chuẩn bị bánh mừng sinh nhật ba. Bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình.
Bên cạnh dòng trạng thái tình cảm gửi đến người bạn đời của mình trong ngày đặc biệt, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 cũng không quên chia sẻ hình ảnh cô và ông xã hạnh phúc bên cạnh 2 cô con gái xinh đẹp Khánh Ngân và Ánh Vy.