Kết hôn 18 năm, một ngày trở về nhà Á hậu Trịnh Kim Chi 'không tin vào mắt mình' khi được chồng đưa cho thứ này

Hòa theo cơn sốt iPhone X trong giới trẻ, Á hậu Trịnh Kim Chi cũng sung sướng khi được chồng mua tặng siêu phẩm đặc biệt này. Không phải ngày quan trọng nhưng vẫn được nhận quà đắt tiền, nữ diễn viên Sóng gió thương trường không giấu được niềm hạnh phúc, vội vàng chụp ảnh để chia sẻ ngay với fan. Đồng thời, bà mẹ 2 con cũng không quên gửi lời cảm ơn vô cùng ngọt ngào đến ông xã doanh nhân vì đã hiểu tâm ý của vợ.

"Ý, hổng phải ngày gì cũng có quà là sao? Cảm ơn ông xã. I love you" - Á hậu Việt Nam 1994 không ngần ngại nói lời yêu để cảm ơn chồng.