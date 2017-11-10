Kết hôn 18 năm, một ngày trở về nhà Á hậu Trịnh Kim Chi 'không tin vào mắt mình' khi được chồng đưa cho thứ này

Hậu trường 10/11/2017 15:05

Sau một ngày quay trở về nhà, Á hậu Trịnh Kim Chi vô cùng bất ngờ khi được chồng tặng đúng chiếc điện thoại cực hot mà mình mơ ước bấy lâu nay: iPhone X.

Hòa theo cơn sốt iPhone X trong giới trẻ, Á hậu Trịnh Kim Chi cũng sung sướng khi được chồng mua tặng siêu phẩm đặc biệt này. Không phải ngày quan trọng nhưng vẫn được nhận quà đắt tiền, nữ diễn viên Sóng gió thương trường không giấu được niềm hạnh phúc, vội vàng chụp ảnh để chia sẻ ngay với fan. Đồng thời, bà mẹ 2 con cũng không quên gửi lời cảm ơn vô cùng ngọt ngào đến ông xã doanh nhân vì đã hiểu tâm ý của vợ. 

"Ý, hổng phải ngày gì cũng có quà là sao? Cảm ơn ông xã. I love you" - Á hậu Việt Nam 1994 không ngần ngại nói lời yêu để cảm ơn chồng. 

Dưới chia sẻ của Trịnh Kim Chi, rất nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ, ghen tị lẫn chạnh lòng khi vợ chồng nữ diễn viên đã kết hôn được 18 năm nhưng vẫn luôn biết cách hâm nóng tình yêu, lúc nào cũng dành cho nhau sự trân trọng như thuở ban đầu.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/a-hau-trinh-kim-chi.topic'>Á hậu Trịnh Kim Chi</a> bất ngờ được chồng tặng điện thoại Iphone X
Á hậu Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe món quà chồng tặng - Ảnh: FBNV

Á hậu Trịnh Kim Chi bất ngờ được chồng tặng điện thoại Iphone X

Á hậu Trịnh Kim Chi bất ngờ được chồng tặng điện thoại Iphone X
Siêu phẩm iphone X đang rất hot trên thị trường - Ảnh: FBNV

Á hậu Trịnh Kim Chi bất ngờ được chồng tặng điện thoại Iphone X
Chồng Á hậu Trịnh Kim Chi rất biết cách chiều lòng vợ - Ảnh: FBNV

Á hậu Trịnh Kim Chi bất ngờ được chồng tặng điện thoại Iphone X

Á hậu Trịnh Kim Chi bất ngờ được chồng tặng điện thoại Iphone X
Hai vợ chồng dù đã kết hôn 18 năm nhưng vẫn luôn ngọt ngào như lúc mới yêu - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 46, Trịnh Kim Chi vẫn lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Ở tuổi 46, Trịnh Kim Chi vẫn lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Xuất hiện trong đêm thi tài năng cuộc thi "Nữ hoàng Doanh Nhân Việt Nam 2017", Á hậu Trịnh Kim Chi diện bộ đầm đen sang trọng, khoe vai trần gợi cảm cùng vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa khiến bất cứ ai cũng phải xoay người lại ngắm nhìn.

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