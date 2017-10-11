Ở tuổi 46, Trịnh Kim Chi vẫn lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Giải trí 11/10/2017 13:40

Xuất hiện trong đêm thi tài năng cuộc thi "Nữ hoàng Doanh Nhân Việt Nam 2017", Á hậu Trịnh Kim Chi diện bộ đầm đen sang trọng, khoe vai trần gợi cảm cùng vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa khiến bất cứ ai cũng phải xoay người lại ngắm nhìn.

Á hậu Trịnh Kim Chi hiện đang là người cầm cân nảy mực trong cuộc thi Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017, đồng hành cùng ca sĩ Nguyên Vũ và Á hậu Băng Châu.

Tuy ngồi ở vị trí giám khảo nhưng nữ diễn phim Sóng gió thương trường vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi sở hữu nhan sắc quá nổi bật. Diện bộ đầm đen quý phái cùng phong cách trang điểm lạ mắt, thật không ngoa khi nói Á hậu Trịnh Kim Chi là mỹ nhân tỏa sáng nhất trong đêm thi tài năng diễn ra tối 10/10.

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Á hậu Trịnh Kim Chi khoe làn da trắng sứ trong bộ đầm đen hở vai - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Nữ diễn viên phim Sóng gió thương trường là một trong 3 giám khảo tại cuộc thi Nữ hoàng Doanh nhân năm nay - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Giám khảo Trịnh Kim Chi xinh đẹp lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017 - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Mai Thu Huyền cũng có mặt trong đêm thi với vai trò khách mời - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Trịnh Kim Chi và Mai Thu Huyền vui vẻ chụp ảnh "tự sướng" cùng các thí sinh - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Hơn 20 năm sau ngày đăng quang, Á hậu Việt Nam 1994 vẫn khiến nhiều người phải ganh tị “nổ đom đóm mắt” khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp thách thức thời gian - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Á hậu Trịnh Kim Chi khoe vóc dáng thon thả ở tuổi 46 - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam
Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017 là một sân chơi mới nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân tài năng, xinh đẹp. Cuộc thi có quy mô trên phạm vi toàn quốc và được tổ chức bài bản, đầu tư chi phí siêu "khủng" - Ảnh: FBNV

 

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