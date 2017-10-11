Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Á hậu Trịnh Kim Chi hiện đang là người cầm cân nảy mực trong cuộc thi Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017, đồng hành cùng ca sĩ Nguyên Vũ và Á hậu Băng Châu.

Tuy ngồi ở vị trí giám khảo nhưng nữ diễn phim Sóng gió thương trường vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi sở hữu nhan sắc quá nổi bật. Diện bộ đầm đen quý phái cùng phong cách trang điểm lạ mắt, thật không ngoa khi nói Á hậu Trịnh Kim Chi là mỹ nhân tỏa sáng nhất trong đêm thi tài năng diễn ra tối 10/10.