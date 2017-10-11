Trịnh Kim Chi lấn át dàn thí sinh Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam

Xuất hiện trong đêm thi tài năng cuộc thi "Nữ hoàng Doanh Nhân Việt Nam 2017", Á hậu Trịnh Kim Chi diện bộ đầm đen sang trọng, khoe vai trần gợi cảm cùng vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa khiến bất cứ ai cũng phải xoay người lại ngắm nhìn.
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Á hậu Trịnh Kim Chi hiện đang là người cầm cân nảy mực trong cuộc thi Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017, đồng hành cùng ca sĩ Nguyên Vũ và Á hậu Băng Châu.
Tuy ngồi ở vị trí giám khảo nhưng nữ diễn phim Sóng gió thương trường vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi sở hữu nhan sắc quá nổi bật. Diện bộ đầm đen quý phái cùng phong cách trang điểm lạ mắt, thật không ngoa khi nói Á hậu Trịnh Kim Chi là mỹ nhân tỏa sáng nhất trong đêm thi tài năng diễn ra tối 10/10.