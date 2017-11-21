Choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa của hot girl thời tiết Mai Ngọc sau 1 năm về nhà chồng

Nhắc đến Mai Ngọc là khán giả lại nhớ đến hình ảnh cô gái xinh xắn đội mưa gió dẫn bản tin thời tiết trong mưa bão miền Trung năm 2013. Bốn năm sau ngày được ngưỡng mộ ngút trời vì hành động đẹp, cô gái thời tiết giờ đây đã có cuộc sống gia đình viên mãn bên người chồng điển trai, giàu có.

Có mối tình kéo dài 10 năm nhưng lần đầu tiên Mai ngọc chia sẻ về người đàn ông của đời mình chính là lúc anh quỳ gối cầu hôn cô trong một khung cảnh lãng mạn ở New York (Mỹ). Rất nhanh sau đó, đám cưới của MC hot nhất Đài truyền hình Việt Nam và bạn trai diễn ra trong sự chúc phúc của người hâm mộ và bạn bè.

Mai Ngọc lên xe hoa vào tháng 12/2016 với thiếu gia Lê Hoài Nam - con trai của một gia đình giàu có, là chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn ở Hà Nội.

Có thể nói, Mai Ngọc là một trong những cô dâu may mắn nhất khi được chồng chi tiền tỷ tổ chức đám cưới xa hoa với không gian tiệc vô cùng lộng lẫy.

Không chỉ trang bị 7 bộ váy cưới hàng hiệu đính hàng nghìn viên pha lê lấp lánh, Mai Ngọc còn được nhà chồng rước dâu bằng những siêu xe đắt tiền. Cô gái thời tiết cũng gây ấn tượng khi chia sẻ bộ ảnh cưới chất lừ được chụp tại 2 quốc gia châu Âu: Pháp và Ý.

Sau một năm về nhà chồng, Mai Ngọc ngày càng xinh đẹp hơn nhờ được Hoài Nam chăm sóc chu đáo. Ngoài thời gian vùi đầu vào công việc, hot girl thời tiết được ông xã dắt đi du lịch ở những nơi xa hoa để hâm nóng tình cảm.

Đầu tháng 9 vừa qua, cặp đôi đánh dấu mốc kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng chuyến du lịch trời Tây lãng mạn, ghé qua tới nhiều điểm đến nổi tiếng như Firenze, Barcelona, Milano, Rome, Venice, Florence (Ý), Warsaw (Ba Lan), Amsterdam (Hà Lan), Santorini (Hy Lạp). Trước khi lên đường trở về, Mai Ngọc cũng không quên mua sắm các món đồ hàng hiệu xa xỉ và thưởng thức ẩm thực ở những nhà hàng sang trọng.

Là một biên tập viên xinh đẹp lại luôn biết cách giữ gìn hình ảnh, nhiều người cho rằng Mai Ngọc xứng đáng có được quả ngọt sau nhiều năm cố gắng trau dồi trí tuệ, nhân cách.