MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa'

Hậu trường 11/05/2023 12:08

Mới đây, Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng tải bộ ảnh 'bầu vượt mặt' khiến cộng đồng mạng có một phen dậy sóng.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Liêu Hà Trinh đã đăng tải dòng chia sẻ: "Trinh và “người mang ánh sáng” của Trinh- cậu trai tên Luka vừa chớm 35 tuần tuổi. Trộm vía con đủ ký, mẹ vẫn chưa có dấu hiệu gì đáng lo lắng. Chỉ thầm mong thêm một tuần ấp con trong bụng, lại là một tuần bình an cho đến 9 tháng 10 ngày". Ngay lập tức, dòng chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' - Ảnh 1
MC Liêu Hà Trinh đăng tải dòng chia sẻ trên trang cá nhân.
MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' - Ảnh 2
MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' - Ảnh 3
MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' - Ảnh 4
Nhan sắc MC Liêu Hà Trinh ngày càng thăng hạng sau khoảng thời gian thông báo có tin vui.

Có thể thấy, sau khoảng thời gian thông báo có tin vui, nhan sắc MC Liêu Hà Trinh ngày càng thăng hạng và thêm phần mặn mà. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đã để lại những lời chúc mừng cũng như khen ngợi đến nữ MC.

MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' - Ảnh 5
Người hâm mộ nhanh chóng để lại lời chúc mừng cũng như khen ngợi đến nữ MC.

Ngày 10/10, MC Liêu Hà Trinh và doanh nhân Anh Khoa tổ chức đám cưới sau hai năm tạm hoãn vì dịch Covid-19. Trong ngày vui, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc đến từ người thân, bạn bè và khán giả. Sau hơn hai tháng về chung một nhà, tối 15/12, MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo tin vui.

MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' - Ảnh 6
Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng MC Liêu Hà Trinh trong đám cưới.

Theo đó, MC Liêu Hà Trinh thông báo tới tất cả bạn bè, người hâm mộ về việc cô đã mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân. Nữ MC tiết lộ, em bé đã xuất hiện từ giữa tháng 9/2022 nhưng cô không biết, vẫn "quẩy" và nhậu nhiệt tình.

MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa' - Ảnh 7
MC Liêu Hà Trinh thông báo mang thai con đầu lòng.
Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy

Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy

Dù bầu bì ở tháng thứ 7, nữ MC vẫn tất bật chuẩn bị cuộc sống mới cho nhóc tì sắp chào đời. Trong lần mang thai đầu tiên này, cô cũng nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài rạng rỡ.

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