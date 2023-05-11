MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa'

Mới đây, Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng tải bộ ảnh 'bầu vượt mặt' khiến cộng đồng mạng có một phen dậy sóng.
- MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo tin vui sau hai tháng 'về chung một nhà' với chồng kém tuổi
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Mới đây, trên trang cá nhân, MC Liêu Hà Trinh đã đăng tải dòng chia sẻ: "Trinh và “người mang ánh sáng” của Trinh- cậu trai tên Luka vừa chớm 35 tuần tuổi. Trộm vía con đủ ký, mẹ vẫn chưa có dấu hiệu gì đáng lo lắng. Chỉ thầm mong thêm một tuần ấp con trong bụng, lại là một tuần bình an cho đến 9 tháng 10 ngày". Ngay lập tức, dòng chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.
Có thể thấy, sau khoảng thời gian thông báo có tin vui, nhan sắc MC Liêu Hà Trinh ngày càng thăng hạng và thêm phần mặn mà. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đã để lại những lời chúc mừng cũng như khen ngợi đến nữ MC.
Ngày 10/10, MC Liêu Hà Trinh và doanh nhân Anh Khoa tổ chức đám cưới sau hai năm tạm hoãn vì dịch Covid-19. Trong ngày vui, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc đến từ người thân, bạn bè và khán giả. Sau hơn hai tháng về chung một nhà, tối 15/12, MC Liêu Hà Trinh bất ngờ thông báo tin vui.
Theo đó, MC Liêu Hà Trinh thông báo tới tất cả bạn bè, người hâm mộ về việc cô đã mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân. Nữ MC tiết lộ, em bé đã xuất hiện từ giữa tháng 9/2022 nhưng cô không biết, vẫn "quẩy" và nhậu nhiệt tình.