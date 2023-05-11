MC Liêu Hà Trinh bất ngờ đăng ảnh bầu vượt mặt khiến cộng đồng mạng 'xuýt xoa'

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Liêu Hà Trinh đã đăng tải dòng chia sẻ: "Trinh và “người mang ánh sáng” của Trinh- cậu trai tên Luka vừa chớm 35 tuần tuổi. Trộm vía con đủ ký, mẹ vẫn chưa có dấu hiệu gì đáng lo lắng. Chỉ thầm mong thêm một tuần ấp con trong bụng, lại là một tuần bình an cho đến 9 tháng 10 ngày". Ngay lập tức, dòng chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

MC Liêu Hà Trinh đăng tải dòng chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhan sắc MC Liêu Hà Trinh ngày càng thăng hạng sau khoảng thời gian thông báo có tin vui.

Có thể thấy, sau khoảng thời gian thông báo có tin vui, nhan sắc MC Liêu Hà Trinh ngày càng thăng hạng và thêm phần mặn mà. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đã để lại những lời chúc mừng cũng như khen ngợi đến nữ MC.