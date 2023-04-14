Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy

Hậu trường 14/04/2023 09:01

Dù bầu bì ở tháng thứ 7, nữ MC vẫn tất bật chuẩn bị cuộc sống mới cho nhóc tì sắp chào đời. Trong lần mang thai đầu tiên này, cô cũng nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài rạng rỡ.

Liêu Hà Trinh hiện là một trong những mẹ bầu Vbiz nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bầu bì ở tháng thứ 7, nữ MC tất bật chuẩn bị cuộc sống sống mới cho nhóc tì sắp chào đời. Trong lần mang thai đầu tiên này, cô cũng nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài rạng rỡ.

Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy - Ảnh 1
Trong lần mang thai đầu tiên này, cô cũng nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài rạng rỡ. - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Liêu Hà Trinh cũng hay cập nhật khoảnh khắc khoe bụng bầu tròn trịa của mình. Người đẹp bày tỏ sự phấn khích khi cận kề ngày sinh nở. Dù sắp lâm bồn, song nữ MC khiến nhiều chị em ghen tị với vòng 2 không một vết rạn. Cô cũng nhiều lần tự tin phô diễn cận lợi thế hình thể này ở những tháng cuối thai kỳ.

Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy - Ảnh 2
Liêu Hà Trinh cũng hay cập nhật khoảnh khắc khoe bụng bầu tròn trịa của mình - Ảnh: FBNV

Ở tháng thứ 7, nữ MC vẫn chăm "vác bầu" đi dự sự kiện. Cô không ngại diện những trang phục ôm dáng khoe vòng 2 tròn trịa trước công chúng. Đồng thời, chiếc bụng thiêng liêng lại giúp Liêu Hà Trinh dễ thu hút sự chú ý từ khán giả hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ. Những lần đến nơi đông người, Liêu Hà Trinh cũng nhận được lời khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái rạng rỡ trong lần mang thai đầu tiên. 

Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy - Ảnh 3
Cô không ngại diện những trang phục ôm dáng khoe vòng 2 tròn trịa trước công chúng - Ảnh: FBNV

Để chuẩn bị cho nhóc tì sắp chào đời, vợ chồng Liêu Hà Trinh cũng tất bật chăm chút mọi thứ. Cách đây không lâu, cả hai hào hứng khoe không gian nhà mới của mình. Qua những khung hình chia sẻ, nơi sống của nữ MC là một căn hộ cao cấp, có thiết kế hiện đại và được trang bị nội thất sang trọng. 

Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy - Ảnh 4
Cách đây không lâu, hai vợ chồng nữ MC hào hứng khoe không gian nhà mới của mình - Ảnh: FBNV 

MC sinh năm 1988, từng nhận giải Én Vàng - Người dẫn chương trình truyền hình 2016. Cô đã ra mắt các tập thơ, tản văn: Tự tình lúc 0 giờ, Nợ nhau lời tạm biệt, Cúc họa mi... Cô còn đóng các sitcom: Già néo đứt dây, Lật mặt showbiz...

Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy - Ảnh 5
Liêu Hà Trinh là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả - Ảnh: Internet

Liêu Hà Trinh và chồng Anh Khoa yêu nhau hơn bốn năm trước khi quyết định về chung nhà. Họ quen biết qua một ứng dụng hẹn hò, sau đó tìm hiểu, chấp nhận yêu xa khi Liêu Hà Trinh ở Việt Nam, Anh Khoa làm việc tại Hà Lan. Tháng 6/2019, cô được bạn trai cầu hôn. Cả hai sống chung được 8 tháng trước khi làm đám cưới hồi đầu tháng 1/2022.

Mang thai con đầu lòng được vài tháng, Liêu Hà Trinh liền 'phất' lên trông thấy - Ảnh 6
Liêu Hà Trinh và chồng Anh Khoa yêu nhau hơn bốn năm trước khi quyết định về chung nhà - Ảnh: Internet

 

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