Ơn giời cuối cùng Liêu Hà Trinh cũng tìm được bạn thân rồi!

Sau nhiều ngày đăng tải nhờ cộng đồng mạng tìm bạn thân thất lạc 10 năm thì ngay trước ngày cưới, Liêu Hà Trinh đã nhận được tin vui.

Vài ngày trước, việc MC Liêu Hà Trinh đăng đàn để tìm bạn thân đã mất liên lạc cách đây 10 năm về trước đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo đó, cô đăng đàn với mục đích tìm lại người bạn thân hồi lớp 7, đã mất liên lạc hơn 10 năm, muốn mời người bạn này dự ngày vui. "Mình có một người bạn rất thân hồi lớp 7 tên H.T.T.T. Mình mất liên lạc với bạn cũng hơn 10 năm rồi. Muốn gửi thiệp cưới cho bạn mà không biết bạn ở đâu. Giá như bạn vô tình thấy mình. Mình nhớ bạn", Liêu Hà Trinh bày tỏ.

Liêu Hà Trinh bên hôn phu Việt kiều. Một số khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn đẹp của cô đối với bạn thân của mình. Nhưng bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại cho rằng, việc làm này khá tế nhị, có thể khiến cho cuộc sống của người bạn này bị đảo lộn và làm phiền. Cuối cùng, sau nhiều ngày đăng tải, ngay trước ngày cưới nữ MC đã nhận được tin vui tìm lại được người bạn cô mong nhớ bấy lâu nay thông qua sự giúp đỡ của bạn bè cùng học một trường cấp 2 trước đây. Liêu Hà Trinh cũng đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã giúp cô kết nối tình bạn năm xưa ngay trước ngày trọng đại.

Cụ thể người đẹp chia sẻ: "Đêm cuối cùng trước khi thành cô dâu, Thu Trâm gọi bà có biết ai không? Nghe nói bà kiếm tôi, mà tôi không chơi Facebook. Cám ơn bạn Mai và Duy lớp 9A6 trường Hai Bà Trưng niên khoá 1999-2003 đã kết nối tụi mình. Ơn giời Thu Trâm đây rồi. Cảm ơn sức mạnh của Giang Cư Mận". Liêu Hà Trinh tìm được người bạn cũ nhờ sức mạnh của cư dân mạng. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, nữ MC cho biết thêm người bạn này đã ghé thăm cô vào đêm cuối trước khi hôn lễ diễn ra: "Mai Trâm không đi được nên chạy qua chơi trước Lễ gia tiên với chị nè". Trước niềm vui này của nữ MC, cư dân mạng đã gửi những lời chúc mừng đến Liêu Hà Trinh khi cô đã hoàn thành mong ước của mình bấy lâu nay. Liêu Hà Trinh là nữ MC nổi tiếng với tài dẫn dắt duyên dáng, được nhiều người yêu mến. Ngoài ra, cô còn được biết đến với tài năng viết lách, đã có một số ấn phẩm được chú ý. Được biết, nửa kia của nữ MC là một doanh nhân Việt kiều, làm việc tại Hà Lan. Hôn lễ của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/10. MC Liêu Hà Trinh và ông xã Việt Kiều sẽ chính thức tổ chức hôn lễ tại một nhà hàng sang trọng ở TPHCM vào ngày 10/10. Hiện cô đã hoàn thành xong các khâu chụp ảnh cưới, trang trí tiệc.... để ngày trọng đại được trọn vẹn chu đáo nhất có thể.

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