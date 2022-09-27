Lý do ngỡ ngàng khi dàn sao Việt đình đám lại chọn chung ngày 10/10 tổ chức lễ cưới?

Ngày 10/10 sắp tới đây có thể gọi là ngày đại hỷ của showbiz Việt khi nhiều cái tên đình đám sẽ 'lên xe hoa' vào ngày này.

Những ngày vừa qua, showbiz Việt không khỏi "náo loạn" khi nhận được thông báo sắp tới đây vào đúng ngày 10/10, nhiều sao Việt đình đám như Diệu Nhi - Anh Tú, Liêu Hà Trinh, Lý Tuấn Kiệt (cựu thành viên nhóm nhạc đình đám HKT) sẽ chính thức "lên xe hoa".

Thiệp cưới của Anh Tú và Diệu Nhi gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian qua - Ảnh: FBNV

Bất ngờ hơn là mới đây nhất theo nguồn tin riêng từ truyền thông, thêm một cặp tiên đồng ngọc nữ xác nhận về chung một nhà vào ngày 10/10 sắp tới chính là diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga. Có thể nói, ngày 10/10/ 2022 này được gọi là ngày "đại hỷ" của showbiz Việt từ trước đến nay.

Liêu Hà Trinh cũng chọn ngày 10/10 để tổ chức lễ cưới trọng đại - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, không ít người thắc mắc, không biết vì sao nhiều sao Việt lại chọn ngày 10/10 làm ngày để tổ chức lễ cưới, thay vì những ngày khác trong tháng 10. Theo tìm hiểu, quan niệm của người Á - Đông quan niệm rằng, dãy ba số 10 (10 - 10 - 10) đồng nghĩa với một câu thành ngữ có nghĩa "lúc nào cũng hoàn hảo".



Mới đây, theo nguồn tin, Bình An và Phương Nga cũng xác nhận tổ chức lễ cưới vào ngày 10/10 - Ảnh: Internet

Họ cũng tin rằng con số "10" sẽ gắn với một kết thúc có hậu và thành công trọn vẹn, và khi các số 10 được viết liên tiếp nhau, chúng sẽ mang lại thêm nhiều may mắn. Có lẽ vì điều này, nhiều sao Việt đã quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày 10/10 để đánh dấu cột mốc quan trọng nhất cuộc đời với "một nửa" của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-ngo-ngang-khi-dan-sao-viet-dinh-dam-lai-chon-chung-ngay-10-10-to-chuc-le-cuoi-507267.html