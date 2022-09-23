Sau đám cưới thị phi, nghi vấn Hà Thanh Xuân đang mang thai bé trai đầu lòng, vua cá Koi Thắng Ngô tiết lộ thời điểm sinh con bất ngờ?

Hậu trường 23/09/2022 13:06

Hà Thanh Xuân liên tục vướng nghi vấn mang thai, đại gia Thắng Ngô lần đầu lên tiếng nói rõ.

Sau đám cưới gây nhiều xôn xao, ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô dường như chẳng mảy may quan tâm mà chỉ dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cặp đôi không ngần ngại cập nhật nhiều hình ảnh hạnh phúc và thoải mái công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau.

Sau đám cưới thị phi, nghi vấn Hà Thanh Xuân đang mang thai bé trai đầu lòng, vua cá Koi Thắng Ngô tiết lộ thời điểm sinh con bất ngờ? - Ảnh 1
Sau đám cưới, cặp đôi không ngần ngại cập nhật nhiều hình ảnh hạnh phúc và thoải mái công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau - Ảnh: FBNV

Gần đây, sau hơn 4 tháng về chung một nhà, giọng ca hải ngoại liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng của "vua cá Koi" khi liên tục để lộ rõ nét vòng 2 "lùm lùm". Đáng chú ý hơn cả, mới đây nhất, trong một đoạn cip được Thắng Ngô đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh đang hàn cắt kim loại, đại gia U50 đính kèm dòng trạng thái "úp mở" việc vợ trẻ có em bé rằng: "Không biết con mình sau này có thích thiết kế và xây hồ Koi hay không, nhưng cái tính thích chất lượng, thích dùng bền không bỏ được. Mấy cái vòng inox 304 neo ống oxy này chắc dùng 100 năm chưa hỏng".

Sau đám cưới thị phi, nghi vấn Hà Thanh Xuân đang mang thai bé trai đầu lòng, vua cá Koi Thắng Ngô tiết lộ thời điểm sinh con bất ngờ? - Ảnh 2
Đại gia U50 đăng tải dòng trạng thái "úp mở" việc vợ trẻ có em bé - Ảnh: Chụp màn hình

Bên bên dưới đoạn clip chia sẻ, người hâm mộ đã ngay lập tức bày tỏ thắc mắc, phải chăng ca sĩ Hà Thanh Xuân đang mang thai con đầu lòng. Cụ thể, một người bạn đã thẳng thắn hỏi: "Xuân có em bé rồi hả anh?".

Sau đám cưới thị phi, nghi vấn Hà Thanh Xuân đang mang thai bé trai đầu lòng, vua cá Koi Thắng Ngô tiết lộ thời điểm sinh con bất ngờ? - Ảnh 3
Sau đám cưới thị phi, nghi vấn Hà Thanh Xuân đang mang thai bé trai đầu lòng, vua cá Koi Thắng Ngô tiết lộ thời điểm sinh con bất ngờ? - Ảnh 4
Đại gia Thắng Ngô đã lên tiếng phủ nhận và cho biết hiện tại chưa phải thời điểm 2 vợ chồng muốn có con - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, không giống như mong đợi, đại gia Thắng Ngô đã lên tiếng phủ nhận và cho biết hiện tại chưa phải thời điểm 2 vợ chồng muốn có con. Bên cạnh, Thắng Ngô còn tự tin khẳng định: "2 vợ chồng đều có cuộc sống heathy thì muốn lúc nào có lúc đó thôi em".

Không chỉ vậy, đại gia Thắng Ngô còn tiết lộ rằng vợ trẻ Hà Thanh Xuân mong muốn sẽ sinh con cùng với tuổi của anh. Theo dự đoán, năm 2023 là năm Mão - năm tuổi của Thắng Ngô nên có thể cặp đôi sẽ chọn thời điểm năm sau để hạ sinh con đầu lòng. 

Sau đám cưới thị phi, nghi vấn Hà Thanh Xuân đang mang thai bé trai đầu lòng, vua cá Koi Thắng Ngô tiết lộ thời điểm sinh con bất ngờ? - Ảnh 5
Thắng Ngô tiết lộ rằng vợ trẻ Hà Thanh Xuân mong muốn sẽ sinh con cùng với tuổi của anh - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 4/2021. Sau thời gian tìm hiểu, ngày 2/5/2022, cả 2 chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà.

Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em'

Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em'

Vợ chồng 'vua cá Koi' không ngần ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội chứng minh tình cảm sâu đậm của cả hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Thanh Xuân Hà Thanh Xuân mang thai hà thanh xuân - thắng ngô

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh