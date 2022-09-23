Sau đám cưới thị phi, nghi vấn Hà Thanh Xuân đang mang thai bé trai đầu lòng, vua cá Koi Thắng Ngô tiết lộ thời điểm sinh con bất ngờ?

Hà Thanh Xuân liên tục vướng nghi vấn mang thai, đại gia Thắng Ngô lần đầu lên tiếng nói rõ.

Sau đám cưới gây nhiều xôn xao, ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô dường như chẳng mảy may quan tâm mà chỉ dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cặp đôi không ngần ngại cập nhật nhiều hình ảnh hạnh phúc và thoải mái công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Sau đám cưới, cặp đôi không ngần ngại cập nhật nhiều hình ảnh hạnh phúc và thoải mái công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau - Ảnh: FBNV Gần đây, sau hơn 4 tháng về chung một nhà, giọng ca hải ngoại liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng của "vua cá Koi" khi liên tục để lộ rõ nét vòng 2 "lùm lùm". Đáng chú ý hơn cả, mới đây nhất, trong một đoạn cip được Thắng Ngô đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh đang hàn cắt kim loại, đại gia U50 đính kèm dòng trạng thái "úp mở" việc vợ trẻ có em bé rằng: "Không biết con mình sau này có thích thiết kế và xây hồ Koi hay không, nhưng cái tính thích chất lượng, thích dùng bền không bỏ được. Mấy cái vòng inox 304 neo ống oxy này chắc dùng 100 năm chưa hỏng".

Đại gia U50 đăng tải dòng trạng thái "úp mở" việc vợ trẻ có em bé - Ảnh: Chụp màn hình Bên bên dưới đoạn clip chia sẻ, người hâm mộ đã ngay lập tức bày tỏ thắc mắc, phải chăng ca sĩ Hà Thanh Xuân đang mang thai con đầu lòng. Cụ thể, một người bạn đã thẳng thắn hỏi: "Xuân có em bé rồi hả anh?". Đại gia Thắng Ngô đã lên tiếng phủ nhận và cho biết hiện tại chưa phải thời điểm 2 vợ chồng muốn có con - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, không giống như mong đợi, đại gia Thắng Ngô đã lên tiếng phủ nhận và cho biết hiện tại chưa phải thời điểm 2 vợ chồng muốn có con. Bên cạnh, Thắng Ngô còn tự tin khẳng định: "2 vợ chồng đều có cuộc sống heathy thì muốn lúc nào có lúc đó thôi em".

Không chỉ vậy, đại gia Thắng Ngô còn tiết lộ rằng vợ trẻ Hà Thanh Xuân mong muốn sẽ sinh con cùng với tuổi của anh. Theo dự đoán, năm 2023 là năm Mão - năm tuổi của Thắng Ngô nên có thể cặp đôi sẽ chọn thời điểm năm sau để hạ sinh con đầu lòng. Thắng Ngô tiết lộ rằng vợ trẻ Hà Thanh Xuân mong muốn sẽ sinh con cùng với tuổi của anh - Ảnh: Cắt từ clip Được biết, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 4/2021. Sau thời gian tìm hiểu, ngày 2/5/2022, cả 2 chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà.

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