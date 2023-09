Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em'

Hà Thanh Xuân gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã vô cùng ngọt ngào.

Nữ ca sĩ trải lòng đã tròn 5 tháng cả hai về chung một nhà. Trong quãng thời gian đó, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, bão táp. Hà Thanh Xuân tâm sự dù phía trước có thế nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ chồng.

Trước lời chúc đầy yêu thương của vợ, "Vua cá Koi" gửi lời cảm ơn vợ đầy tình cảm: "Cảm ơn vợ yêu của anh! Anh cảm nhận sâu sắc được tất cả những gì em đã dành cho anh. Anh biết mình đã rất may mắn khi có em, một người phụ nữ tuyệt vời mà anh không có thể dùng lời lẽ để diễn đạt. 5 tháng trôi qua với biết bao sóng gió, em đã cùng anh vượt qua tất cả một cách phi thường. Anh biết ơn em và khắc ghi trong lòng! Hãy cùng anh, mình nắm chặt tay nhau đi hết đoạn đường còn lại em nhé! Love you so much, cục cưng của anh".

Thắng Ngô biết ơn và khắc ghi lòng tình cảm của Hà Thanh Xuân.

Ngày 2/5/2022, "vua cá Koi" Thắng Ngô làm đám cưới với ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân. Thời điểm đó, mạng xã hội cho rằng anh đã bỏ rơi người vợ đầu tiên cùng con gái để sánh đôi bên ca sĩ hải ngoại. Còn Hà Thanh Xuân cũng bị chỉ trích vô cơ bởi thông tin thất thiệt.

Cặp đôi đã trải qua những ngày đầu hôn nhân đầy sóng gió.

Sau bao nhiều ồn ào, thị phi, Hà Thanh Xuân và chồng đại gia cuối cùng cũng tìm lại được cuộc sống yên bình, thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Cả hai không còn ngần ngại chia sẻ những bức ảnh tình tứ, dắt tay nhau đi khắp nơi. Hôn nhân viên mãn khiến cho những tin đồn tiêu cực về đôi bên cũng dần rơi vào quên lãng, cặp đôi ngày càng được yêu mến và ngưỡng mộ nhiều hơn.