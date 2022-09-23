Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em'

Hậu trường 23/09/2022 09:20

Vợ chồng 'vua cá Koi' không ngần ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội chứng minh tình cảm sâu đậm của cả hai.

Tối muộn 22/9, Hà Thanh Xuân đã chia sẻ dòng trạng thái đầy mật ngọt trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật ông xã Thắng Ngô.  

"Ông xã yêu, hôm nay là sinh thần của anh. Mới đây đã tròn 5 tháng anh và em về chung một nhà, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu là sóng gió. Con đường phía trước còn dài, dù có thế nào em cũng sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh. Mong anh nhiều sức khỏe để sống trọn mỗi ngày, cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Vợ chúc anh sinh nhật vui và luôn mỉm cười như khi bên cạnh em nhé. Love you", Hà Thanh Xuân viết.

Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em' - Ảnh 1

 

Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em' - Ảnh 2
Hà Thanh Xuân gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã vô cùng ngọt ngào.

Nữ ca sĩ trải lòng đã tròn 5 tháng cả hai về chung một nhà. Trong quãng thời gian đó, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, bão táp. Hà Thanh Xuân tâm sự dù phía trước có thế nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ chồng.

Trước lời chúc đầy yêu thương của vợ, "Vua cá Koi" gửi lời cảm ơn vợ đầy tình cảm: "Cảm ơn vợ yêu của anh! Anh cảm nhận sâu sắc được tất cả những gì em đã dành cho anh. Anh biết mình đã rất may mắn khi có em, một người phụ nữ tuyệt vời mà anh không có thể dùng lời lẽ để diễn đạt. 5 tháng trôi qua với biết bao sóng gió, em đã cùng anh vượt qua tất cả một cách phi thường. Anh biết ơn em và khắc ghi trong lòng! Hãy cùng anh, mình nắm chặt tay nhau đi hết đoạn đường còn lại em nhé! Love you so much, cục cưng của anh".

Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em' - Ảnh 3

Thắng Ngô biết ơn và khắc ghi lòng tình cảm của Hà Thanh Xuân.

Ngày 2/5/2022, "vua cá Koi" Thắng Ngô làm đám cưới với ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân. Thời điểm đó, mạng xã hội cho rằng anh đã bỏ rơi người vợ đầu tiên cùng con gái để sánh đôi bên ca sĩ hải ngoại. Còn Hà Thanh Xuân cũng bị chỉ trích vô cơ bởi thông tin thất thiệt. 

Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em' - Ảnh 4
Cặp đôi đã trải qua những ngày đầu hôn nhân đầy sóng gió.

Sau bao nhiều ồn ào, thị phi, Hà Thanh Xuân và chồng đại gia cuối cùng cũng tìm lại được cuộc sống yên bình, thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Cả hai không còn ngần ngại chia sẻ những bức ảnh tình tứ, dắt tay nhau đi khắp nơi. Hôn nhân viên mãn khiến cho những tin đồn tiêu cực về đôi bên cũng dần rơi vào quên lãng, cặp đôi ngày càng được yêu mến và ngưỡng mộ nhiều hơn.

Hà Thanh Xuân nhắn lời mùi mẫn chúc mừng sinh nhật chồng, 'vua cá Koi' biết ơn và khắc ghi: 'May mắn khi có em' - Ảnh 5
Hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Hà Thanh Xuân - Thắng Ngô.
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