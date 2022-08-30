Nghi vấn Hà Thanh Xuân có bầu, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô lập tức tiết lộ luôn dự định về chuyện con đầu lòng

Hậu trường 30/08/2022 16:34

Mới đây, doanh nhân Thắng Ngô liên tục khoe ảnh đưa vợ đi thăm thú khắp nơi và vào bếp nấu những món ngon tẩm bổ cho bà xã của mình.

Sau thời gian chạy chương trình miệt mài và tất bật ở Mỹ, Hà Thanh Xuân đã trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng ông xã. Doanh nhân Thắng Ngô vô cùng vui mừng khi đón vợ về nhà. Có thể thấy, anh liên tục khoe ảnh đưa vợ đi thăm thú khắp nơi và vào bếp nấu những món ngon tẩm bổ cho vợ đẹp.

 

Mới đây, "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã hào hứng khoe ảnh đưa vợ đi thăm cơ ngơi của mình. Đồng thời, nam doanh nhân hài hước gọi vợ với biệt danh dễ thương: "Sếp hơi khó tính".

Nghi vấn Hà Thanh Xuân có bầu, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô lập tức tiết lộ luôn dự định về chuyện con đầu lòng - Ảnh 1
Hình ảnh mới được 'Vua cá Koi' Thắng Ngô đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong ảnh, Hà Thanh Xuân diện cả bộ đồ tông đen suông trông thoải mái và sang trọng. Tuy nhiên, phom dáng hơi rộng của trang phục khiến nhiều người đặt nghi vấn nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng. Một cư dân mạng đã để lại bình luận rằng: "Chị ấy có em bé". Không để mọi người tò mò lâu, doanh nhân Thắng Ngô lập tức tiết lộ kế hoạch dễ thương của vợ đẹp: "Không em à. Vợ anh muốn con tuổi mèo giống cha".

 

Qua chia sẻ, ông xã Hà Thanh Xuân có thể hiểu anh và vợ đã lên kế hoạch trong năm sau đón thêm thành viên mới cho gia đình. Các người hâm mộ lẫn bạn bè đều gửi lời chúc phúc cho cả hai và mong dự định của họ sẽ sớm thành hiện thực để báo hỉ với mọi người mừng lây.

Nghi vấn Hà Thanh Xuân có bầu, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô lập tức tiết lộ luôn dự định về chuyện con đầu lòng - Ảnh 2
Thắng Ngô tiết lộ luôn dự định về chuyện con đầu lòng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người cho rằng, việc Hà Thanh Xuân mang thai là chuyện bình thường và đáng được chúc mừng. Trước đó, Hà Thanh Xuân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào. Cô kết hôn cùng doanh nhân Thắng Ngô hồi đầu tháng 5/2022. Hôn lễ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, trong sự chúc phúc của nhiều nghệ sĩ. 

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