Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ

Hậu trường 24/07/2022 14:51

Tại Mỹ bà xã 'vua cá Koi' - Hà Thanh Xuân sở hữu căn biệt thự triệu đô vô cùng rộng lớn cùng khuôn viên sân vườn thoáng đãng rộng tới 600m2.

Sau chuyến du lịch khắp các tỉnh thành Việt Nam, ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân cùng ông xã là "vua cá Koi" Thắng Ngô sang Mỹ. Tại đất nước cờ hoa nữ ca sĩ chăm chỉ với hoạt động nghệ thuật và cùng người bạn đời xây dựng tổ ấm ở đây. Hai người thường xuyên chia sẻ những khung hình đời thường, đáng chú ý là nhiều người không khỏi trầm trồ về cơ ngơi hoành tráng.

Tại Mỹ bà xã "vua cá Koi" sở hữu căn biệt thự triệu đô vô cùng rộng lớn cùng khuôn viên sân vườn thoáng đãng rộng tới 600m2. Tài sản này chính là thành quả sau nhiều năm đi hát của nữ ca sĩ.

Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ - Ảnh 1
"Vua cá Koi" Thắng Ngô dự kiến sinh sống cùng bà xã Hà Thanh Xuân tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Khoe niềm hạnh phúc được bà xã chăm sóc tận chân tơ kẽ tóc, "vua cá Koi" Thắng Ngô mới đây hào hứng chia sẻ về nhiệm vụ vợ giao. Cụ thể, trong những ngày sinh sống cùng vợ tại đất nước cờ hoa, doanh nhân Thắng Ngô tự tay vun trồng khu vườn, trồng trọt nhiều loại cây ăn trái khác nhau.

Đăng tải hình ảnh một góc khuôn viên vườn nhà bà xã Hà Thanh Xuân, vị doanh nhân vui vẻ chia sẻ: "Vợ giao trồng cây ngọc lan cho thơm, vậy mà hai ông Mexico làm cỏ nhà kế bên cứ nhấp nhỏm xem mình có gọi qua làm không..."

Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ - Ảnh 2
Khuôn viên xanh mát của căn biệt thự - Ảnh: FBNV
Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ - Ảnh 3
Nữ ca sĩ trồng nhiều loại hoa trong khu vườn của mình - Ảnh: FBNV
Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ - Ảnh 4
Doanh nhân Thắng Ngô mới đây hào hứng chia sẻ về nhiệm vụ vợ giao - Ảnh: FBNV

Phía trong cơ ngơi sống khá rộng rãi, ấm áp. Hà Thanh Xuân thường xuyên trang trí, làm mới tổ ấm. Theo những hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ, không gian ở đây rất hoành tráng, nhiều người vẫn phần nào ước tính giá trị bất động sản này có giá không dưới triệu đô dù cô không hé lộ cụ thể nội thất bên trong.

Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ - Ảnh 5
Không gian bên trong của căn nhà rộng rãi và ấm áp - Ảnh: FBNV

Hiện tại, nữ ca sĩ và doanh nhân Thắng Ngô đang xây dựng cơ ngơi mới. Cả 2 đều khiến đối phương tự hào, tự tin chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình.

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Từ khóa:   Hà Thanh Xuân “Vua cá Koi” Thắng Ngô sao Việt

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