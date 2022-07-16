Tiết lộ được vợ giao 'nhiệm vụ' đặc biệt, CĐM nghi vấn 'vua cá Koi' muốn sang Mỹ định cư cùng Hà Thanh Xuân?

Mới đây, trên trang cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Sau khi kết hôn cùng nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân, "vua cá Koi" Thắng Ngô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên bà xã kèm những lời yêu thương ngọt ngào. Được biết, hiện tại, nam doanh nhân đã sang Mỹ hội ngộ cùng Hà Thanh Xuân sau thời gian tạm xa cách vì công việc. "Vua cá Koi" Thắng Ngô và bà xã - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân, Thắng Ngô đã đăng tải bài viết hài hước kể về việc được vợ giao "nhiệm vụ" trồng cây trong vườn.

"Vợ giao trồng cây ngọc lan cho thơm, vậy mà hai ông Mexico làm cỏ nhà kế bên cứ nhấp nhỏm xem mình có gọi qua làm không..." - "vua cá koi" chia sẻ. Bài viết của 'vua cá Koi' - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết của vị doanh nhân thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người đùa rằng Thắng Ngô ở Việt Nam làm gì cũng có người giúp nhưng khi sang Mỹ thì lập tức trở thành "lính cho vợ". Đáp lại lời trêu ghẹo này, ông xã Hà Thanh Xuân cũng khá thoải mái cho rằng: "Thay vì tập thể dục thì trồng cái cây hợp lý hơn".

Bên cạnh đó, dân tình cũng dành nhiều sự quan tâm đến sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây cỏ của Hà Thanh Xuân. Khi một tài khoản vào khen ngợi: "Quá đẹp, trách gì mấy ông bạn già không chịu bỏ hẳn đề về" thì "vua cá Koi" cũng bày tỏ rằng anh cũng đang suy nghĩ nghiêm túc bởi mọi thứ ở đây quá tuyệt với. Qua câu từ của "vua cá Koi", netizen suy đoán rằng, phải chăng nam doanh nhân đang ấp ủ ý định tương lai sẽ sang Mỹ định cư cùng vợ. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, ngày 2/5/2022, ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân làm đám cưới với "vua cá Koi" Thắng Ngô. Cuộc hôn nhân của 2 người từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời xì xào, cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau, tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào.

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