'Vua cá Koi' được khen ngày càng trẻ trung khi lấy Hà Thanh Xuân, hé lộ: 'Ngày nào cô ấy cũng cho mình uống thuốc bổ'

Bỏ qua những lời thị phi, cả hai vẫn bên nhau và hiện đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Trên trang cá nhân, đại gia 7X thường xuyên cập nhật khoảnh khắc ngọt ngào cùng vợ trẻ. Khi nhận được lời hỏi thăm, "Vua cá Koi" cũng rất thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Dù đã có một đám cưới viên mãn nhưng "vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân vẫn nhận về nhiều lời bàn tán của cư dân mạng khi xuất hiện các tin đồn cho rằng ông Thắng Ngô bỏ người vợ tào khang để đến với mỹ nhân trẻ đẹp còn giọng ca hải ngoại thì bị gắn mác "tiểu tam", đeo bám đại gia giàu có đổi đời.

Cụ thể, khi được cộng đồng mạng khen ngoại hình ngày càng trẻ trung, "Vua cá Koi" cho biết tất cả nhờ vợ chăm sóc kỹ lưỡng. Theo anh, cả hai có nhân sinh quan giống nhau, hợp tính cách và tương đồng về suy nghĩ. 'Vua cá Koi' cũng cho hay: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngày nào cô ấy cũng cho mình uống thuốc bổ" khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, chúc phúc cho cặp đôi.

Anh Thắng Ngô trả lời bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên Thắng Ngô cho biết, hiện tại vợ chồng anh đang tạm xa nhau. Hà Thanh Xuân về Mỹ lưu diễn, trong khi Thắng Ngô ở lại Việt Nam tiếp tục công việc. Anh cũng cho biết sẽ sắp xếp công việc sẽ sang Mỹ cùng vợ. Ngược lại, Hà Thanh Xuân cũng chăm chỉ về Việt Nam với chồng nhiều hơn.

Anh Thắng Ngô trả lời bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Về chuyện tình của "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân, được biết, tháng 3/2022, Hà Thanh Xuân và đại gia cá Koi chính thức gặp mặt. Tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn thành công giọng ca hải ngoại, và ngày 2/5/2022 làm đám cưới.

Tuy nhiên, hôn nhân mới của "vua cá Koi" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Chia sẻ về những thông tin không hay được lan truyền trên mạng xã hội, Thắng Ngô khẳng định Hà Thanh Xuân không có lỗi, hoàn toàn không phải tiểu tam như nhiều người nghi ngờ, bản thân anh chưa bao giờ vô trách nhiệm với vợ cũ và con.

Sau đó, vợ cũ Thắng Ngô cũng lên tiếng cho biết chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào, Hà Thanh Xuân không có lỗi trong chuyện này.