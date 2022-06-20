'Vua cá Koi' tiếp tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân, tiết lộ 1 điều ở vợ trẻ khiến mình mê đắm!

Hậu trường 20/06/2022 09:12

Bất chấp mọi lời dị nghị của dư luận, "vua cá Koi" Thắng Ngô vẫn thoải mái chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc với Hà Thanh Xuân.

Thời gian qua, chuyện tình của "Vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán sôi nổi của dư luận. Bởi trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thoong tin cho rằng Hà Thanh Xuân "tiểu tam" khiến gia đình Thắng Ngô và vợ cũ ly tán. Không chỉ vậy, Vua cá Koi còn bị mỉa mai là "giàu đổi bạn sang đổi vợ".

'Vua cá Koi' tiếp tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân, tiết lộ 1 điều ở vợ trẻ khiến mình mê đắm! - Ảnh 1
Dân tình không khỏi xôn xao trước đám cưới của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi Việt Nam' Thắng Ngô - Ảnh: Internet

Khi ý kiến dư luận đang cao trào, đại gia U60 cũng đã phủ nhận hoàn toàn các đồn đoán trên và khẳng định anh và Hà Thanh Xuân đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu và sự chân thành, không có chuyện nữ ca sĩ là người thứ 3 xen vào.

'Vua cá Koi' tiếp tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân, tiết lộ 1 điều ở vợ trẻ khiến mình mê đắm! - Ảnh 2
'Vua cá Koi' tiếp tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân, tiết lộ 1 điều ở vợ trẻ khiến mình mê đắm! - Ảnh 3
Sau thời gian ở ẩn tránh ồn ào, cặp đôi đã không ngần ngại thể hiện sự hạnh phúc lứa đôi - Ảnh: FBNV

Thế nhưng dù đã giải thích, đôi vợ chồng son vẫn không ngừng bị mỉa mai. Dù vậy, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn không ngần ngại rào cản dư luận, đăng tải nhiều ảnh hạnh phúc lứa đôi. Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, "vua cá Koi" tiếp tục đăng hình ảnh tình tứ cùng Hà Thanh Xuân trong chuyến hưởng tuần trăng mật kèm dòng caption ngọt ngào: “Vợ hết truyện cười để kể mà vẫn muốn chồng cười”.

'Vua cá Koi' tiếp tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân, tiết lộ 1 điều ở vợ trẻ khiến mình mê đắm! - Ảnh 4
'Vua cá Koi' tiếp tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân, tiết lộ 1 điều ở vợ trẻ khiến mình mê đắm! - Ảnh 5
'Vua cá Koi' khoe khoảnh khắc hạnh phúc trong chuyến trăng mật cùng vợ trẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Qua đó, có thể thấy, nhờ sự đáng yêu, nhí nhố của Hà Thanh Xuân khiến Thắng Ngô luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Chẳng trách trước đó, Thắng Ngô từng tuyên bố từ lúc quen biết Hà Thanh Xuân anh đã cười bằng cả đời người cộng lại. Có thể thấy, sau cuộc hôn nhân với vợ đầu tan vỡ, hiện tại Thắng Ngô đang có hạnh phúc viên mãn bên vợ mới.

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