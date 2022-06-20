'Vua cá Koi' tiếp tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân, tiết lộ 1 điều ở vợ trẻ khiến mình mê đắm!

Thời gian qua, chuyện tình của "Vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán sôi nổi của dư luận. Bởi trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thoong tin cho rằng Hà Thanh Xuân "tiểu tam" khiến gia đình Thắng Ngô và vợ cũ ly tán. Không chỉ vậy, Vua cá Koi còn bị mỉa mai là "giàu đổi bạn sang đổi vợ".

Dân tình không khỏi xôn xao trước đám cưới của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi Việt Nam' Thắng Ngô - Ảnh: Internet

Khi ý kiến dư luận đang cao trào, đại gia U60 cũng đã phủ nhận hoàn toàn các đồn đoán trên và khẳng định anh và Hà Thanh Xuân đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu và sự chân thành, không có chuyện nữ ca sĩ là người thứ 3 xen vào.