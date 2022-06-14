Hoá ra 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã 'bên nhau khắp thế gian' trước khi cưới

Mới đây, Thắng Ngô chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm thời yêu nhau. Loạt ảnh này được ghi lại khi anh và Hà Thanh Xuân đi tour xuyên Việt hồi tháng 3/2022.

Những ngày vừa qua, "Vua cá Koi" Thắng Ngô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc tình cảm bên người vợ trẻ - Hà Thanh Xuân.

Qua địa chỉ "check-in", có thể thấy cặp đôi đã khám phá các danh lam thắng cảnh từ Bắc vào Nam của đất nước hình chữ S. Vị đại gia cho biết đây là những hình ảnh kỷ niệm thời yêu nhau, được ghi lại khi anh và Hà Thanh Xuân đi tour xuyên Việt hồi tháng 3/2022.

Cặp đôi 'check-in' tại Cầu Bắc Mê, Sông Gâm, Hà Giang - Ảnh: FBNV

Hai vợ chồng 'Vua cá Koi' tại vi vu ở Hồ Gươm (Hà Nội) - Ảnh: FBNV

Cả hai tại Hà Nội - Ảnh: FBNV

Trước đó, ca sĩ Hà Thanh Xuân và đại gia Thắng Ngô - vua cá Koi đã phải khóa trang cá nhân vì chuyện đời tư gây ồn ào. Cặp đôi đã có một đám cưới xa hoa tại TP.HCM vào ngày 2/5. Đám cưới của cặp đôi được nhiều nghệ sĩ hải ngoại quan tâm.

'Vua cá Koi' làm đám cưới với Hà Thanh Xuân vào tháng 5/2022 - Ảnh:FBNV

Kết hôn với "người anh thân thiết", Hà Thanh Xuân còn vui mừng khoe niềm hạnh phúc trên trang cá nhân. Còn đại gia - "vua cá Koi" Thắng Ngô cũng vui sướng vì lấy được vợ đã hiền ngoan còn đẹp. Tuy nhiên, cả hai bị phản ứng của dư luận. Cộng đồng mạng cho rằng nam doanh nhân bạc tình. Trước những những lùm xùm này, cả hai đồng thời im lặng và khóa trang cá nhân. Gần đây, họ có sự trở lại sau khi mọi việc đã được lắng xuống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-vua-ca-koi-thang-ngo-va-ha-thanh-xuan-da-ben-nhau-khap-the-gian-truoc-khi-cuoi-476450.html