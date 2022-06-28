Chỉ qua một động thái, 'Vua cá Koi' chứng tỏ đang rất mong có con với vợ mới Hà Thanh Xuân?

Hậu trường 28/06/2022 21:26

Mới đây, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ có động thái liên quan đến việc có con với vợ mới Hà Thanh Xuân khiến dân tình xôn xao.

Dù đã có một đám cưới viên mãn nhưng "vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân vẫn nhận về nhiều lời bàn tán của cư dân mạng khi xuất hiện các tin đồn cho rằng ông Thắng Ngô bỏ người vợ tào khang để đến với mỹ nhân trẻ đẹp còn giọng ca hải ngoại thì bị gắn mác "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác.

Chỉ qua một động thái, 'Vua cá Koi' chứng tỏ đang rất mong có con với vợ mới Hà Thanh Xuân? - Ảnh 1
"Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Bỏ qua những lời thị phi, cả hai vẫn bên nhau và hiện đang tận hưởng thời gian hạnh phúc bên nhau. Trên trang cá nhân, đại gia 7X thường xuyên cập nhật khoảnh khắc ngọt ngào cùng vợ trẻ. Khi nhận được lời hỏi thăm của cộng đồng mạng, vị doanh nhân cũng rất thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Mới đây, khi một người bạn nhắn nhủ Hà Thanh Xuân nhanh chóng sắp xếp lịch diễn để lên kế hoạch sinh con trong thời gian tới, ông Thắng Ngô đã để lại icon trái tim như thể hiện sự đồng tình, thích thú. Qua trên, có thể thấy "Vua cá Koi" cũng đang rất đang mong chờ "tin vui" với vợ.

Chỉ qua một động thái, 'Vua cá Koi' chứng tỏ đang rất mong có con với vợ mới Hà Thanh Xuân? - Ảnh 2
Thắng Ngô 'thả tim' bình luận của một người quen - Ảnh: Chụp màn hình

Về chuyện tình của "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân, được biết, tháng 3/2022, Hà Thanh Xuân và đại gia cá Koi chính thức gặp mặt. Tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn thành công giọng ca hải ngoại, và ngày 2/5/2022 làm đám cưới.

Tuy nhiên, hôn nhân mới của "vua cá Koi" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Chia sẻ về những thông tin không hay được lan truyền trên mạng xã hội, Thắng Ngô khẳng định Hà Thanh Xuân không có lỗi, hoàn toàn không phải tiểu tam như nhiều người nghi ngờ, bản thân anh chưa bao giờ vô trách nhiệm với vợ cũ và con.

Sau đó, vợ cũ Thắng Ngô cũng lên tiếng cho biết chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào, Hà Thanh Xuân không có lỗi trong chuyện này.

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