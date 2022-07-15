Vi vu trời Tây cùng 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân làm rõ nghi vấn mang thai

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao tin đồn Hà Thanh Xuân mang bầu với “Vua cá Koi” Thắng Ngô.

Sau hơn 1 tháng xa cách, "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã đặt vé máy bay sang Mỹ để gặp bà xã Hà Thanh Xuân. Ngoài ra, cặp đôi còn cùng đi ăn, tham quan những địa điểm nổi tiếng. Thậm chí, vị doanh nhân còn đích thân "tháp tùng" vợ đi diễn ở trời Tây. Chính vì vậy, mạng xã hội bỗng "dấy lên" nghi vấn Hà Thanh Xuân đã mang thai. Đồng thời, những hình ảnh do "Vua cá Koi" đăng tải hầu như các khoảnh khắc đều chụp nửa thân trên, không thấy eo nữ ca sĩ. Hơn nữa, gần đây Hà Thanh Xuân rất chăm diện đồ rộng.

Vóc dáng nữ ca sĩ khá thon thả, không giống như đang mang bầu - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, mới đây, vị đại gia đã đăng tải loạt ảnh của vợ: "Loạt ảnh ngẫu hứng khi hai vợ chồng qua đường tại Boston". Trong ảnh, Hà Thanh Xuân mặc áo phông khá bó khoe nhan sắc rực rỡ. Tuy nhiên, khi tập trung soi vòng hai của nữ ca sĩ, có thể thấy cô khá thon gọn, không giống đang mang bầu. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào, cùng đi chơi hay đi làm với nhau - Ảnh: FBNV Trước đó, khi một người bạn nhắn nhủ Hà Thanh Xuân nhanh chóng sắp xếp lịch diễn để lên kế hoạch sinh con trong thời gian tới, ông Thắng Ngô đã để lại icon hình trái tim như thể hiện sự đồng tình, thích thú. Qua đó, có thể thấy “Vua cá Koi” cũng đang rất đang mong chờ “tin vui” với vợ. Trước những khoảnh khắc tình tứ của doanh nhân Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân, khán giả nhanh chóng để lại những bình luận chúc phúc.

Có thể thấy, dù đã từng gặp khá nhiều sóng gió khi mới kết hôn, “Vua cá Koi” và vợ trẻ vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rất lãng mạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-vu-troi-tay-cung-vua-ca-koi-thang-ngo-ha-thanh-xuan-lam-ro-nghi-van-mang-thai-483385.html