Vi vu trời Tây cùng 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân làm rõ nghi vấn mang thai

Hậu trường 15/07/2022 16:18

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao tin đồn Hà Thanh Xuân mang bầu với “Vua cá Koi” Thắng Ngô.

Sau hơn 1 tháng xa cách, "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã đặt vé máy bay sang Mỹ để gặp bà xã Hà Thanh Xuân. Ngoài ra, cặp đôi còn cùng đi ăn, tham quan những địa điểm nổi tiếng. Thậm chí, vị doanh nhân còn đích thân "tháp tùng" vợ đi diễn ở trời Tây.

Chính vì vậy, mạng xã hội bỗng "dấy lên" nghi vấn Hà Thanh Xuân đã mang thai. Đồng thời, những hình ảnh do "Vua cá Koi" đăng tải hầu như các khoảnh khắc đều chụp nửa thân trên, không thấy eo nữ ca sĩ. Hơn nữa, gần đây Hà Thanh Xuân rất chăm diện đồ rộng.

Vi vu trời Tây cùng 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân làm rõ nghi vấn mang thai - Ảnh 1Vi vu trời Tây cùng 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân làm rõ nghi vấn mang thai - Ảnh 2Vi vu trời Tây cùng 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân làm rõ nghi vấn mang thai - Ảnh 3
Vóc dáng nữ ca sĩ khá thon thả, không giống như đang mang bầu - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, vị đại gia đã đăng tải loạt ảnh của vợ: "Loạt ảnh ngẫu hứng khi hai vợ chồng qua đường tại Boston". Trong ảnh, Hà Thanh Xuân mặc áo phông khá bó khoe nhan sắc rực rỡ. Tuy nhiên, khi tập trung soi vòng hai của nữ ca sĩ, có thể thấy cô khá thon gọn, không giống đang mang bầu.

Vi vu trời Tây cùng 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân làm rõ nghi vấn mang thai - Ảnh 4
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào, cùng đi chơi hay đi làm với nhau - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi một người bạn nhắn nhủ Hà Thanh Xuân nhanh chóng sắp xếp lịch diễn để lên kế hoạch sinh con trong thời gian tới, ông Thắng Ngô đã để lại icon hình trái tim như thể hiện sự đồng tình, thích thú. Qua đó, có thể thấy “Vua cá Koi” cũng đang rất đang mong chờ “tin vui” với vợ. Trước những khoảnh khắc tình tứ của doanh nhân Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân, khán giả nhanh chóng để lại những bình luận chúc phúc. 

Có thể thấy, dù đã từng gặp khá nhiều sóng gió khi mới kết hôn, “Vua cá Koi” và vợ trẻ vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rất lãng mạn.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả 'đanh thép' khi Hà Thanh Xuân bị 'mỉa mai' vóc dáng

'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả 'đanh thép' khi Hà Thanh Xuân bị 'mỉa mai' vóc dáng

Sau khi kết hôn với doanh nhân “Vua cá Koi” Thắng Ngô, cuộc sống của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   vua cá koi Thắng Ngô Hà Thanh Xuân

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An