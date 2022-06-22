Sau nhiều ồn ào dư luận, mối quan hệ giữa 'vua cá Koi' Thắng Ngô và gia đình Hà Thanh Xuân ra sao?

Hậu trường 22/06/2022 10:04

Mối quan hệ giữa Thắng Ngô và gia đình vợ trẻ Hà Thanh Xuân cũng thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt là sau nhiều ồn ào vừa qua.

Sau đám cưới khủng, "Vua cá Koi" Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã vướng không ít thị phi về những lời đồn như "tiểu tam", "giàu sang đổi vợ" thế nhưng cặp đôi vẫn không mảy may quan tâm mà thay vào đó là tận hưởng hạnh phúc hôn nhân. Trên trang cá nhân, đại gia "cá Koi" 7x cũng thường xuyên cập nhật về cuộc sống và dành nhiều lời ngôn tình cho vợ trẻ.

Sau nhiều ồn ào dư luận, mối quan hệ giữa 'vua cá Koi' Thắng Ngô và gia đình Hà Thanh Xuân ra sao? - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, mặc nhiều lời đồn đoán không hay, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, đại gia Thắng Ngô tiếp tục chia sẻ bức ảnh bà xã cười rạng rỡ trên sân khấu cùng icon trái tim yêu thương. Đáng chú ý hơn cả, dưới bài đăng, bố của Hà Thanh Xuân có để lại dòng bình luận thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, phụ thân nữ ca sĩ hào hứng: "Con gái cưng của ba cười tươi như hoa là ba thích". Ngay sau đó, Thắng Ngô đã bày tỏ cảm xúc trái tim với dòng cảm xúc của bố vợ. Có thể thấy, dù bên ngoài nhiều ồn ào, dị nghị về chuyện tình của cặp đôi thế nhưng mối quan hệ giữa Thắng Ngô và gia đình bên vợ vẫn rất tốt.

Sau nhiều ồn ào dư luận, mối quan hệ giữa 'vua cá Koi' Thắng Ngô và gia đình Hà Thanh Xuân ra sao? - Ảnh 2
Sau nhiều ồn ào dư luận, mối quan hệ giữa 'vua cá Koi' Thắng Ngô và gia đình Hà Thanh Xuân ra sao? - Ảnh 3
Bố của Hà Thanh Xuân cảm thấy rất hài lòng khi con gái cưng "tươi cười" rạng rỡ sau hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, sau lễ cưới của con gái cưng, bố Hà Thanh Xuân cũng có đôi dòng nhắn nhủ đầy xúc động kèm theo là hình ảnh chụp lại khoảnh khắc ông dắt ái nữ lên lễ đường: "Khoảnh khắc không bao giờ quên... Ngày cưới của con gái yêu quý. Ba dìu con lên sân khấu".

Sau nhiều ồn ào dư luận, mối quan hệ giữa 'vua cá Koi' Thắng Ngô và gia đình Hà Thanh Xuân ra sao? - Ảnh 4
Bố Hà Thanh Xuân đăng khoảnh khắc dắt tay con gái lên lễ đường kèm dòng nhắn nhủ đầy xúc động - Ảnh: Chụp màn hình

Theo lời của Hà Thanh Xuân với truyền thông, được biết, nữ ca sĩ và Thắng Ngô quen biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 4/2021. Đến tháng 3/2022, cả 2 mới chính thức gặp mặt nhau. Chỉ 1 tháng sau đó, Thắng Ngô đã cầu hôn thành công giọng ca hải ngoại và ngày 2/5/2022 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới.

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