Mở lại trang cá nhân sau ồn ào tình ái, Hà Thanh Xuân còn gây xôn xao khi làm điều đặc biệt này

Hậu trường 21/06/2022 15:30

Sau thời gian ổn định cuộc sống và ồn ào tình ái cũng dần lắng xuống, Hà Thanh Xuân đã mở lại trang cá nhân mới đây.

Trước đó, hôn nhân giữa "vua cá Koi" Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi dân mạng săm soi cuộc hôn nhân cũ của anh với người vợ đồng cam cộng khổ, chung tay làm nên cơ đồ. Cũng thời điểm đó, nhiều người đã vào trang Fanpage và Facebook cá nhân của Hà Thanh Xuân để lại nhiều bình luận miệt thị, khiếm nhã... Trước sự "tấn công" của cư dân mạng, nữ ca sĩ chọn cách im lặng và khóa bình luận, ẩn luôn trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Sau thời gian ổn định cuộc sống và bão scandal cũng dần lắng xuống, cách đây ít phút, Hà Thanh Xuân đã mở lại trang cá nhân. Nữ ca sĩ đăng ảnh xinh tươi của bản thân kèm chia sẻ: "Cám ơn khán giả khắp nơi luôn yêu thương và quan tâm gửi lời thăm hỏi đến Xuân thời gian qua, Xuân vẫn ổn nha cả nhà. Xuân đã quay lại với công việc sau một thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình! Nhớ cả nhà nhiều lắm".

Mở lại trang cá nhân sau ồn ào tình ái, Hà Thanh Xuân còn gây xôn xao khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 1
Bài đăng mới nhất của Hà Thanh Xuân sau khi mở lại trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy qua bài viết trên trang cá nhân, tâm trạng của Hà Thanh Xuân đang rất vui tươi phấn chấn. Cô không đả động đến những chuyện không vui thời gian qua mà dành lời cảm ơn cho những người yêu thương và động viên tinh thần cho mình suốt thời gian những lùm xùm không hay về chuyện tình cảm diễn ra.

Còn về phía ông xã cô, anh vẫn miệt mài đăng ảnh du lịch và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng vợ đẹp trên trang cá nhân. Có vẻ như "sau cơn mưa trời lại sáng" với cặp đôi này.

Mở lại trang cá nhân sau ồn ào tình ái, Hà Thanh Xuân còn gây xôn xao khi làm điều đặc biệt này - Ảnh 2
Vị đại gia thường xuyên cập nhập khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ trẻ - Ảnh: FBNV

"Vua cá Koi" Thắng Ngô đang tận hưởng hạnh phúc lứa đôi bên bà xã Hà Thanh Xuân. Trên trang cá nhân, đại gia 7X thường xuyên cập nhập khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ trẻ. Song, vị đại gia cho biết, hiện tại vợ chồng anh đang tạm xa nhau. Hà Thanh Xuân về Mỹ lưu diễn, trong khi doanh nhân 7X ở lại Việt Nam tiếp tục công việc. 

Dù mỗi người một nơi nhưng hai người luôn dành tình yêu thương cho nhau. "Vua cá Koi" sắp xếp công việc sẽ sang Mỹ tháp tùng vợ. Ngược lại, Hà Thanh Xuân cũng chăm chỉ về Việt Nam với chồng nhiều hơn. 

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Từ khóa:   Hà Thanh Xuân “Vua cá Koi” Thắng Ngô sao Việt

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