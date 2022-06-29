Xôn xao tin đồn Hà Thanh Xuân 'có tin vui', đại gia Thắng Ngô có động thái rõ ràng chuyện sinh con

Trên MXH, dân tình đang xôn xao chuyện Hà Thanh Xuân đã mang thai con đầu lòng, động thái mới nhất của ‘vua cá Koi’ Thắng Ngô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hiện tại, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô vẫn tiếp tục là hai cái tên được quan tâm và nhắc đến nhiều trên các diễn đàn vì vấn đề tình cảm. Cuộc hôn nhân của họ dù đã qua cách đây 3 tháng nhưng để lại nhiều tranh cãi, dị nghị. Giọng ca hải ngoại sinh năm 1988 bị đồn là “tiểu tam”, chen chân vào gia đình Thắng Ngô. Trong khi đó, “Vua cá Koi” thì bị chỉ trích vì “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, phụ bạc với người vợ tào khang.

Vợ chồng son Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân cũng bắt đầu tự tin hơn trong việc xuất hiện cùng nhau sau những lùm xùm tình cảm - Ảnh: Internet Sau nhiều lần lên tiếng giải thích cũng như chứng minh, hiện tại sự việc có phần nguôi ngoai. Vợ chồng son cũng bắt đầu tự tin hơn trong việc xuất hiện cùng nhau. Trên mạng xã hội, vị đại gia thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ bên vợ trẻ. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm, dành cho nhau những lời mật ngọt.

Đáng chú ý, mới đây trong cộng đồng bắt đầu rộ lên tin đồn Hà Thanh Xuân đang mang thai con đầu lòng. Một số trang tin và nhóm kín chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ diện đồ rộng thùng thình, che đi vòng hai hơi quá khổ và nhìn có vẻ đã tăng cân hơn so với trước. Dựa trên những chi tiết đó, dân tình đặt nghi vấn cho rằng vợ trẻ của Thắng Ngô đã có tin vui. Cộng đồng bắt đầu rộ lên tin đồn Hà Thanh Xuân đang mang thai con đầu lòng - Ảnh: Internet Người trong cuộc thì vẫn giữ im lặng, không phân trần về tin đồn trên. Tuy nhiên, hành động nhỏ mới đây của Thắng Ngô “vua cá Koi” lại khiến sự việc bùng lên. Cụ thể, một người bạn để lại bình luận nhắc nhở Hà Thanh Xuân chuyện sinh con sau khi sắp xếp công việc, ngay lập tức Thắng Ngô đã có động thái “thả tim”, thể hiện sự đồng tình của mình.

Thắng Ngô đã có động thái “thả tim”, thể hiện sự đồng tình của mình trước bình luận nhắc nhở Hà Thanh Xuân sớm có con đầu lòng - Ảnh: Internet Theo nhiều cư dân mạng, việc "thả tim" này đủ cho thấy “vua cá Koi” cũng rất mong ngóng việc được sớm đón con đầu lòng với Hà Thanh Xuân. Hiện tại anh có một cô con gái với người vợ cũ Thanh Đào. Trước đó, giữa thời điểm dư luận “tấn công” Hà Thanh Xuân dữ dội vì nghi cô là “kẻ thứ ba”, chính Thắng Ngô cùng Thanh Đào đã lên tiếng giải vây. Chia sẻ với mọi người, cả hai đều khẳng định nữ ca sĩ hải ngoại sinh năm 1988 không chen chân vào gia đình mình. Hà Thanh Xuân đã bị mang tiếng oan. Bên cạnh đó, chị Thanh Đào còn tuyên bố vẫn xem chồng cũ là người thân, người mình từng yêu. Dư luận hiện vẫn dành cái nhìn không mấy thiện cảm cho Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet Trong chia sẻ của mình, “Vua cá Koi” còn công khai cả tin nhắn với một người bạn, chứng minh thời điểm quen Hà Thanh Xuân mình đã ly hôn. Dù vậy, những lời giải thích của anh vẫn bị nghi ngờ. Dư luận hiện vẫn dành cái nhìn không mấy thiện cảm cho Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân.

Hà Thanh Xuân và ông xã Thắng Ngô đồng loạt "đóng cửa" trang cá nhân Mới đây, cộng đồng mạng phát hiện Hà Thanh Xuân đã khóa cả trang Facebook lẫn Fanpage nhiều người theo dõi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-don-ha-thanh-xuan-co-tin-vui-dai-gia-thang-ngo-co-dong-thai-ro-rang-chuyen-sinh-con-479571.html