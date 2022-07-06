'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả 'đanh thép' khi Hà Thanh Xuân bị 'mỉa mai' vóc dáng

Hậu trường 06/07/2022 11:03

Sau khi kết hôn với doanh nhân “Vua cá Koi” Thắng Ngô, cuộc sống của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô đã đăng tải đoạn clip vợ chồng anh cùng nhau du lịch và khám phá Hà Giang. Cặp đôi đã có chuyến đi xuyên Việt rất vui vẻ. Bên cạnh những lời ngưỡng mộ hạnh phúc của cả 2 thì Hà Thanh Xuân bất ngờ nhận phải ý kiến trái chiều.

Có tài khoản đã soi mói về vẻ ngoài của Hà Thanh Xuân, người này cho rằng nữ ca sĩ trông có vẻ tăng cân nên mũm mĩm hơn trước. Sau đó, "vua cá Koi" liền lên tiếng bênh vực vợ và đáp trả lại bình luận này một cách khá gay gắt. Nam doanh nhân đáp trả lại rằng: "Kiếm chuyện chê thì cũng nên đầu tư chất xám một chút".

'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả 'đanh thép' khi Hà Thanh Xuân bị 'mỉa mai' vóc dáng - Ảnh 1
Cặp đôi chia sẻ đoạn clip cùng nhau khám phá Hà Giang - Ảnh: Chụp màn hình
'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả 'đanh thép' khi Hà Thanh Xuân bị 'mỉa mai' vóc dáng - Ảnh 2
"Vua cá Koi" Thắng Ngô đáp trả kẻ săm soi ngoại hình Hà Thanh Xuân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, doanh nhân Thắng Ngô là người thoải mái chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hôn nhân nhiều hơn. Mới đây, anh chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên bà xã khi cả hai trao nhau nụ hôn giữa chốn đông người tại Las Vegas, Mỹ. Đặc biệt nhiều bạn bè dành lời khen với cách thể hiện hạnh phúc của vợ chồng Thắng Ngô. 

Có thể thấy, anh dành rất nhiều tình cảm cho bà xã ca sĩ của mình. Tuy nhiên, dư luận vẫn quan tâm khá nhiều về vợ chồng Hà Thanh Xuân. Hình ảnh lãng mạn của cặp đôi lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều khiến "vua cá Koi" phải bật tính năng giới hạn bình luận của bài viết. 

'Vua cá Koi' Thắng Ngô đáp trả 'đanh thép' khi Hà Thanh Xuân bị 'mỉa mai' vóc dáng - Ảnh 3
Nam doanh nhân hạnh phúc bên bà xã Hà Thanh Xuân - Ảnh: FBNV

Cuộc sống của Hà Thanh Xuân bên “vua cá Koi” được quan tâm bởi nam doanh nhân từng trải qua một cuộc hôn nhân. Nữ ca sĩ dòng nhạc Bolero quen Thắng Ngô qua lời mai mối của một người quen. Cả hai sớm nên duyên từ tháng 4/2021 theo lời của người trong cuộc. Tháng 5/2022, đám cưới của hai người được tổ chức thân mật, có mời một số ngôi sao thân thiết tới dự như MC Kỳ Duyên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tâm, Bảo Thy, Khánh Bình, Ánh Bùi…

Hiện tại, mọi hình ảnh của Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" đều nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước những ý kiến tiêu cực, thi thoảng, cặp đôi quyết định khóa bình luận để tránh gặp những lời lẽ không hay.

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