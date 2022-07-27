Chung khung hình với Lam Trường, 'vua cá Koi' Thắng Ngô già dặn hơn hẳn dù đang ở 'vai em'

Hậu trường 27/07/2022 21:42

Sau đám cưới ồn ào với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, "vua cá Koi" Thắng Ngô đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

"Vua cá Koi" Thắng Ngô đã không còn là một nhân vật xa lạ với dư luận nữa, đặc biệt là sau đám cưới đầy thị phi với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Tuy phải từng "ở ẩn" một thời gian để tránh xa ồn ào, nhưng hiện tại nam doanh nhân đã trở lại với cuộc sống bình thường của mình.

vua ca koi 1
Đám cưới của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân từng một thời gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Mới đây, Thắng Ngô đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp chung với nam ca sĩ Lam Trường kèm với dòng chú thích: "'Từ khi quen em, anh đã biết bối rối...'. Lẩm nhẩm lời bài này gần 20 năm, nay mới có tấm ảnh với người làm cho bài hát ngự trị Làn Sóng Xanh một thời".

vua ca koi 2
Thắng Ngô và nam ca sĩ Lam Trường - Ảnh: FBNV

Chưa rõ lý do vì sao hai người lại gặp mặt, nhưng dân tình lại đặc biệt chú ý đến sự chênh lệch ngoại hình của Thắng Ngô và giọng ca Tình Thôi Xót Xa. Được biết, dù hơn "vua cá Koi" tuổi nhưng Lam Trường lại nhìn trẻ trung hơn hẳn. Bên cạnh đó, Thắng Ngô cũng bị "dìm" đi nhiều phần vì cách ăn mặc xuề xòa và làn da lão hóa của mình.

vua ca koi 3

Cách đây không lâu, trong ảnh selfie được Thắng Ngô đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đã dễ dàng phát hiện ra làn da lão hóa, nhiều nếp nhăn cùng mái tóc hoa râm của "vua cá Koi". Đặc biệt là khi đứng cạnh bà xã Hà Thanh Xuân hiện đang trong độ tuổi trẻ trung, xinh đẹp, nam doanh nhân càng "dừ" hơn thấy rõ.

Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ

Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ

Tại Mỹ bà xã "vua cá Koi" - Hà Thanh Xuân sở hữu căn biệt thự triệu đô vô cùng rộng lớn cùng khuôn viên sân vườn thoáng đãng rộng tới 600m2.

Xem thêm
Từ khóa:   vua cá Koi Hà Thanh Xuân Lam Trường

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 14 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An