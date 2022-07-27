Chung khung hình với Lam Trường, 'vua cá Koi' Thắng Ngô già dặn hơn hẳn dù đang ở 'vai em'

Sau đám cưới ồn ào với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, "vua cá Koi" Thắng Ngô đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

"Vua cá Koi" Thắng Ngô đã không còn là một nhân vật xa lạ với dư luận nữa, đặc biệt là sau đám cưới đầy thị phi với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Tuy phải từng "ở ẩn" một thời gian để tránh xa ồn ào, nhưng hiện tại nam doanh nhân đã trở lại với cuộc sống bình thường của mình.

Đám cưới của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân từng một thời gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Mới đây, Thắng Ngô đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp chung với nam ca sĩ Lam Trường kèm với dòng chú thích: "'Từ khi quen em, anh đã biết bối rối...'. Lẩm nhẩm lời bài này gần 20 năm, nay mới có tấm ảnh với người làm cho bài hát ngự trị Làn Sóng Xanh một thời".

Thắng Ngô và nam ca sĩ Lam Trường - Ảnh: FBNV

Chưa rõ lý do vì sao hai người lại gặp mặt, nhưng dân tình lại đặc biệt chú ý đến sự chênh lệch ngoại hình của Thắng Ngô và giọng ca Tình Thôi Xót Xa. Được biết, dù hơn "vua cá Koi" tuổi nhưng Lam Trường lại nhìn trẻ trung hơn hẳn. Bên cạnh đó, Thắng Ngô cũng bị "dìm" đi nhiều phần vì cách ăn mặc xuề xòa và làn da lão hóa của mình.

Cách đây không lâu, trong ảnh selfie được Thắng Ngô đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đã dễ dàng phát hiện ra làn da lão hóa, nhiều nếp nhăn cùng mái tóc hoa râm của "vua cá Koi". Đặc biệt là khi đứng cạnh bà xã Hà Thanh Xuân hiện đang trong độ tuổi trẻ trung, xinh đẹp, nam doanh nhân càng "dừ" hơn thấy rõ.

Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiết lộ căn nhà triệu đô cùng khu vườn 600m2 tại Mỹ Tại Mỹ bà xã "vua cá Koi" - Hà Thanh Xuân sở hữu căn biệt thự triệu đô vô cùng rộng lớn cùng khuôn viên sân vườn thoáng đãng rộng tới 600m2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-khung-hinh-voi-lam-truong-vua-ca-koi-thang-ngo-gia-dan-hon-han-du-dang-o-vai-em-486500.html