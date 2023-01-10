MC Anh Tuấn hiếm hoi khoe vợ trẻ kém 14 tuổi nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, còn gửi gắm điều ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hậu trường 10/01/2023 19:07

Đây là dịp hiếm hoi mà MC nổi tiếng khoe vợ công khai trên MXH nên phía dưới bài đăng bạn bè và người thân đã để lại nhiều bình luận thích thú, chúc mừng hạnh phúc cặp đôi.

MC Anh Tuấn là gương mặt không còn xa lạ với khán giả thông qua việc dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình lớn nhỏ như Bài hát Việt, Trò chơi âm nhạc, MTV, Hoa hậu Việt Nam, chương trình đêm giao thừa các năm... Đồng thời, anh gây ấn tượng nhờ vẻ điển trai phong độ và phong cách dẫn điềm tĩnh nhưng không kém phần trẻ trung, hóm hỉnh.

Dù thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng về đời tư thì nam MC Anh Tuấn khá kín tiếng. Mới đây ngày 9/1, nam MC lần hiếm hoi mới khoẻ ảnh kỉ niệm 10 năm ngày cưới cùng bà xã - Lý Hồng Nhung kém 14 tuổi. Hình ảnh ngay khi chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm và chúc mừng của người hâm mộ. 

MC Anh Tuấn hiếm hoi khoe vợ trẻ kém 14 tuổi nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, còn gửi gắm điều ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
MC Anh Tuấn là gương mặt không còn xa lạ với khán giả thông qua việc dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình lớn nhỏ - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, bên cạnh hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi thì bài viết của nam MC cũng lãng mạn không kém. Anh gửi gắm mong muốn rằng cả hai có thể nắm tay, cùng nhau bước tiếp về phía trước thêm “vài chục nữa”:“10 năm ngày cưới và tiến tới nhiều chục tiếp theo. Cảm ơn và chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có chiến thắng đẹp cho ngày đặc biệt của chúng tôi!”

 

MC Anh Tuấn hiếm hoi khoe vợ trẻ kém 14 tuổi nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, còn gửi gắm điều ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2

Anh gửi gắm mong muốn rằng cả hai có thể nắm tay, cùng nhau bước tiếp về phía trước thêm “vài chục nữa” - Ảnh: FBNV

 

Ở tuổi U50, Anh Tuấn hiện đang có sự nghiệp vẻ vang, tổ ấm hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Được biết, trước khi có tổ ấm êm đềm bên bà xã Hồng Nhung, Anh Tuấn từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với một người phụ nữ mang quốc tịch Australia là Lisa. Cả hai có hai con trai chung là Alex.

MC Anh Tuấn hiếm hoi khoe vợ trẻ kém 14 tuổi nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, còn gửi gắm điều ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Trước khi có tổ ấm êm đềm bên bà xã Hồng Nhung, Anh Tuấn từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với một người phụ nữ mang quốc tịch Australia là Lisa - Ảnh: Internet

Vợ chồng MC Anh Tuấn và Hồng Nhung chính thức về chung một nhà vào năm 2013. Cặp đôi quen nhau tại Hoa hậu Việt Nam 2008, khi đó nam MC dẫn chương trình, còn Lý Hồng Nhung là thí sinh dự thi. Dù chênh lệch đến 14 tuổi và hiếm khi đăng ảnh công khai nhưng trong từng khoảnh khắc, cả 2 luôn được ngợi khen về sự đẹp đôi về ngoại hình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

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